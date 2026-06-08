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हाइवे पर टकराए तीन ट्रेलर, तीन लोग घायल, एक वाहन से हो रहा डीजल का रिसाव

हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर सीओ शमशेर और पुष्कर थाने का जाप्ता पहुंच गया. सीओ शमशेर ने बताया कि तीन ट्रेलर के बीच जबरदस्त भिड़ंत हुई है. टक्कर इतनी तेज थी कि एक ट्रेलर का चालक केबिन में ही फंसा रह गया, जबकि डीजल से भरे टैंकर का चालक हादसे के बाद केबिन से उतरकर घटनास्थल से दूर जाकर खड़ा हो गया.

अजमेरः पुष्कर के निकट होकरा गांव से गुजर रहे हाइवे पर तीन ट्रेलर आपस में भिड़ गए. इनमें एक ट्रेलर इंडियन ऑयल का है जो डीजल से भरा हुआ है, जिसमें रिसाव हो रहा है. हादसे में तीन लोग घायल हो गए, इनमें से एक की हालत गंभीर है.

हादसे के बाद ट्रेलर के केबिन में फंसे चालक को मौके पर मौजूद लोगों ने बमुश्किल सुरक्षित बाहर निकाल लिया. चालक और एक अन्य घायल को पुष्कर के सरकारी अस्पताल में ले जाया गया है. हादसे के बाद इंडियन ऑयल के डीजल से भरे टैंकर से रिसाव भी होने लगा. इससे आग लगने का खतरा भी मंडराने लगा. डीजल से भरा हुआ टैंकर पुष्कर में गनाहेडा रोड पर स्थित एक पेट्रोल पंप जा रहा था. हादसे के बाद हाइवे पर जाम लग गया. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पहले घायलों को अस्पताल के लिए रवाना किया. बाद में हादसे की वजह से जाम ट्रैफिक को डायवर्ट किया है.

हादसा स्थल पर लगी भीड़. (ETV Bharat ajmer)

सीओ ने बताया कि हादसे में तीन लोग जख्मी हुए हैं. इनमें से एक की हालत काफी नाजुक है. तीनों को पुष्कर के सरकारी अस्पताल में ले जाया गया है, जहां उनका उपचार जारी है. इंडियन ऑयल कंपनी को सूचना दे दी गई है. मौके पर एक डीजल और पेट्रोल टैंक से रिसाव हो रहा है. चारों ओर प्रतिबंधित घेरा बना दिया गया है. रिसाव को रोकने के लिए आईओसी की टीम जल्द ही पहुंचने वाली है, हादसे की जांच की जा रही है.