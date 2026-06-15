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हिमाचल के 3 उत्पादों को मिला GI टैग, जानिए क्या होगा इससे फायदा

हिमाचल के 3 उत्पादों को मिला GI टैग ( Etv Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश के तीन पारंपरिक उत्पादों हिमाचल रणसिंघा, हिमाचल काष्ठ नक्काशी शिल्प और हिमाचल हस्तनिर्मित गलीचा को आधिकारिक रूप से भौगोलिक संकेतक (जीआई) उत्पादों के रूप में पंजीकृत किया गया है. यह मान्यता हिमाचल प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, पारंपरिक शिल्पकला और स्वदेशी ज्ञान के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है. इन जीआई पंजीकरणों को नाबार्ड एचपीआरओ द्वारा स्थानीय उत्पादक समूहों, कारीगर समूहों और अन्य हितधारकों के सहयोग से सुगम बनाया गया. इस पहल का उद्देश्य इन पारंपरिक उत्पादों की विशिष्ट पहचान की रक्षा करना, बाजार पहचान को सुदृढ़ करना और उनसे जुड़े कारीगरों और समुदायों को बेहतर दृश्यता एवं मूल्य प्राप्ति का लाभ सुनिश्चित करना है. हिमाचली काष्ठ नक्काशी और गलीचा (ETV Bharat) इन्हें मिला टैग हिमाचली रणसिंघा एक पारंपरिक वाद्य यंत्र है, जो हिमाचल प्रदेश के सांस्कृतिक, धार्मिक और अनुष्ठानिक जीवन से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है. हिमाचल काष्ठ नक्काशी शिल्प अपनी जटिल डिजाइनों, रूपांकनों और पारंपरिक नक्काशी तकनीकों के माध्यम से राज्य की समृद्ध कलात्मक विरासत को प्रदर्शित करता है. हिमाचल हस्तनिर्मित गलीचा राज्य की विशिष्ट हस्तनिर्मित वस्त्र परंपरा को दर्शाता है और कारीगर परिवारों के साथ बुनकर समुदायों के लिए आजीविका का एक महत्वपूर्ण स्रोत बना हुआ है. उत्पादों की नहीं हो पाएगी नकल जीआई टैग से इन पारंपरिक कौशलों के संरक्षण, उत्पादों के नामों के दुरुपयोग और नकल की रोकथाम के साथ वास्तविक हिमाचली उत्पादों की मजबूत पहचान बनाने में सहायता मिलेगी. ये बेहतर ब्रांडिंग, बाजार पहुंच और उपभोक्ता पहचान को भी प्रोत्साहित करेगा, जिससे कारीगरों और उत्पादक समुदायों के लिए आजीविका के अवसरों में वृद्धि होगी.