रामनगर वन प्रभाग में 15 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा रोमांच का सफर, पर्यटकों के स्वागत के लिए तैयार प्रशासन
रामनगर वन प्रभाग के तीन पर्यटन जोन पर्यटकों के लिए खुलने जा रहा है. इसके अलावा कॉर्बेट का बिजरानी जोन में सफारी भी शुरू होगी.
Published : October 14, 2025 at 5:51 PM IST|
Updated : October 14, 2025 at 5:56 PM IST
रामनगर: बरसात के लंबे इंतजार के बाद जंगल सफारी का रोमांच एक बार फिर लौट आया है. नैनीताल जिले के रामनगर वन प्रभाग के अंतर्गत आने वाले तीन प्रमुख पर्यटन जोन टेड़ा गेट, भंडारपानी गेट और पवलगढ़ गेट बुधवार 15 अक्टूबर की सुबह से पर्यटकों के लिए दोबारा खोल दिए जाएंगे.
हर वर्ष मॉनसून के दौरान पर्यटकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इन जोनों को 30 जून से बंद कर दिया जाता है. बरसात के मौसम में नदियों में जलस्तर बढ़ने और सड़कों के क्षतिग्रस्त होने का खतरा रहता है. इसलिए यह जोन अस्थायी रूप से बंद रखे जाते हैं, अब जब मौसम साफ हो चुका है, तो जंगल सफारी और प्रकृति दर्शन के शौकीनों के लिए दरवाजे फिर से खोलने जा रहे हैं.
रामनगर वन प्रभाग के नयागांव क्षेत्र स्थित प्रसिद्ध कॉर्बेट फॉल में भी अब पर्यटक पहाड़ों से बहते झरनों और खूबसूरत प्राकृतिक धारा का आनंद ले सकेंगे. यहां की हरियाली, पक्षियों की चहचहाहट और झरनों की आवाज पर्यटकों को फिर से जंगल की गोद में खींच लाएगी.
वहीं टेड़ा, भंडारपानी और पवलगढ़ जोन में जंगल सफारी का रोमांच सैलानियों को वन्यजीवों के नजदीकी दीदार का मौका देगा. हाथी, हिरण, सांभर, मोर और अन्य जंगली जीवों के साथ-साथ कभी-कभी बाघ की झलक मिलना भी सैलानियों के लिए यादगार अनुभव साबित होता है.
पर्यटक इन जोनों में घूमने के लिए ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं. इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट www.sitabanigov.org पर बुकिंग की सुविधा उपलब्ध है. भारतीय पर्यटकों के लिए एक जीप सफारी परमिट का शुल्क ₹1430 रखा गया है, जबकि विदेशी पर्यटकों को इसके लिए ₹1980 का शुल्क देना होगा.
हर जोन में सुबह की पाली और शाम की पाली में पर्यटकों को जंगल भ्रमण कराया जाएगा. प्रत्येक पाली में 30 जिप्सियां जंगल के भीतर प्रवेश करती हैं, जो पर्यटकों को अलग-अलग रूट पर लेकर जाती हैं, ताकि जंगल का वास्तविक अनुभव मिल सके.
वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार सभी जोनों में सफारी से पहले मार्गों की मरम्मत, सुरक्षा जांच और गाइड प्रशिक्षण का कार्य पूरा कर लिया गया है. साथ ही पर्यटकों से यह अपील की गई है कि वे सफारी के दौरान वन्यजीवों से दूरी बनाए रखें और जंगल के नियमों का पालन करें. बरसात के बाद हरियाली से निखरे जंगल अब सैलानियों के स्वागत के लिए तैयार हैं और प्रकृति प्रेमियों के लिए यह समय जंगल सफारी का असली आनंद लेने का है.
बिजरानी जोन: बता दें कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का बिजरानी जोन भी 15 अक्टूबर से पर्यटकों के रोमांच के लिए खुलने जा रहा है. कॉर्बेट पार्क का बिजरानी जोन सबसे लोकप्रिय पर्यटन जोनों में से एक माना जाता है, जहां हर साल देश-विदेश से हजारों की संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं. घने साल वन, घास के मैदान और जल स्रोतों के कारण यह क्षेत्र टाइगर दर्शन (sighting) के लिए प्रसिद्ध है.
