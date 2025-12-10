ETV Bharat / state

सुलतानपुर में टोल प्लाजा के 3 कर्मचारी गिरफ्तार; कपल के निजी पलों के VIDEO बनाकर वसूले थे 32 हजार रुपये

हलियापुर टोल प्लाजा पर तैनात हैं तीनों कर्मी, एक्सप्रेस-वे पर लगे हाईटेक सीसीटीवी कैमरों का कर रहे थे गलत इस्तेमाल.

पुलिस की गिरफ्त में तीनों आरोपी. (Photo Credit; Police)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 10, 2025 at 7:44 PM IST

सुलतानपुर : हलियापुर टोल प्लाजा के 3 कर्मियों को पुलिस ने बुधवार को गिरफ्तार कर लिया. कर्मियों ने कार सवार कपल के निजी पलों के वीडियो बनाकर उनसे 32 हजार रुपये वसूल लिए थे. तीनों ने पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर लगे सीसीटीवी कैमरों का दुरुपयोग किया था. घटना 1 दिसंबर को हुई थी. उसी दिन पीड़ित ने इसकी शिकायत की थी.

पुलिस अधीक्षक कुंवर अनुपम सिंह के निर्देशन में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई. थानाध्यक्ष तरुण पटेल की अगुवाई में पुलिस टीम ने छापेमारी कर आरोपी एंटी ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (ATMS) के असिस्टेंट मैनेजर आशुतोष सरकार, अभिषेक तिवारी और प्रमोद कुमार पटेल को गिरफ्तार किया. उनके पास से 5 हजार रुपये भी बरामद किए गए. तीनों आरोपी हलियापुर टोल प्लाजा के तकनीकी सेक्शन में कार्यरत हैं.

पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश किया : छापेमारी करने वाली टीम में उपनिरीक्षक रफ्फन खां, हेड कांस्टेबल बृजेन्द्र पाल सिंह, कांस्टेबल शीलू राठौर और अनूप कुमार शामिल रहे. पुलिस ने तीनों आरोपियों को विधिक कार्रवाई पूरी कर न्यायालय भेज दिया है. वहीं आरोपी आशुतोष ने खुद को फंसाने की बात कही.

महिलाओं-राहगीरों पर कैमरों से रखते थे नजर : पुलिस के अनुसार इन कर्मचारियों पर आरोप है कि वे एक्सप्रेस-वे पर लगे हाईटेक सीसीटीवी कैमरों का नाजायज इस्तेमाल कर रहे थे. वे आसपास के क्षेत्रों में महिलाओं और राहगीरों की गतिविधियों पर नजर रखते थे. वे लोगों के निजी पलों आदि के वीडियो क्लिप बनाकर उन्हें धमकाते थे. ब्लैकमेलिंग के जरिए वसूली करते थे.

वहीं मामले में अपर पुलिस अधीक्षक अखंड प्रताप सिंह ने बताया कि मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस जांच कर रही है. वहीं यूपीडा (UPDA) के जेई प्रभात सिंह ने बताया कि पूरा प्रकरण संज्ञान में है. जांच चल रही है. आरोपी मैनेजर को बर्खास्त कर दिया गया है.

सीएम योगी से की गई थी शिकायत : 1 दिसंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कपल ने शिकायत की थी. आरोप लगाया था कि वे नवविवाहित हैं. हलियापुर टोल प्लाजा के कुछ पहले उन्होंने अपनी कार रोकी थी. इस दौरान आशुतोष सरकार ने ATMS कंट्रोल रूम से कैमरों को जूम कर उनके निजी पलों के वीडियो बना लिए थे.

आशुतोष कपल के पास पहुंचा था. वीडियो वायरल करने की धमकी देकर 32 हजार रुपये वसूल लिए थे. बाद में उसने वीडियो को सोशल मीडिया पर भी वायरल कर दिया था. इसके अलावा पांच से छह अन्य पीड़ितों ने भी लिखित शिकायत दर्ज कराई थी. इनमें स्थानीय गांवों की कुछ महिलाएं और लड़कियां भी शामिल हैं. जिनके आपत्तिजनक वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल किया गया था.

