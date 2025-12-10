ETV Bharat / state

सुलतानपुर में टोल प्लाजा के 3 कर्मचारी गिरफ्तार; कपल के निजी पलों के VIDEO बनाकर वसूले थे 32 हजार रुपये

सुलतानपुर : हलियापुर टोल प्लाजा के 3 कर्मियों को पुलिस ने बुधवार को गिरफ्तार कर लिया. कर्मियों ने कार सवार कपल के निजी पलों के वीडियो बनाकर उनसे 32 हजार रुपये वसूल लिए थे. तीनों ने पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर लगे सीसीटीवी कैमरों का दुरुपयोग किया था. घटना 1 दिसंबर को हुई थी. उसी दिन पीड़ित ने इसकी शिकायत की थी.

पुलिस अधीक्षक कुंवर अनुपम सिंह के निर्देशन में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई. थानाध्यक्ष तरुण पटेल की अगुवाई में पुलिस टीम ने छापेमारी कर आरोपी एंटी ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (ATMS) के असिस्टेंट मैनेजर आशुतोष सरकार, अभिषेक तिवारी और प्रमोद कुमार पटेल को गिरफ्तार किया. उनके पास से 5 हजार रुपये भी बरामद किए गए. तीनों आरोपी हलियापुर टोल प्लाजा के तकनीकी सेक्शन में कार्यरत हैं.

पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश किया : छापेमारी करने वाली टीम में उपनिरीक्षक रफ्फन खां, हेड कांस्टेबल बृजेन्द्र पाल सिंह, कांस्टेबल शीलू राठौर और अनूप कुमार शामिल रहे. पुलिस ने तीनों आरोपियों को विधिक कार्रवाई पूरी कर न्यायालय भेज दिया है. वहीं आरोपी आशुतोष ने खुद को फंसाने की बात कही.

महिलाओं-राहगीरों पर कैमरों से रखते थे नजर : पुलिस के अनुसार इन कर्मचारियों पर आरोप है कि वे एक्सप्रेस-वे पर लगे हाईटेक सीसीटीवी कैमरों का नाजायज इस्तेमाल कर रहे थे. वे आसपास के क्षेत्रों में महिलाओं और राहगीरों की गतिविधियों पर नजर रखते थे. वे लोगों के निजी पलों आदि के वीडियो क्लिप बनाकर उन्हें धमकाते थे. ब्लैकमेलिंग के जरिए वसूली करते थे.