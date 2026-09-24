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लखीमपुर खीरी: जब अचानक कार के सामने आ गए तीन बाघ, मझगई वन रेंज में हड़कंप

प्रतीकात्मक फोटो ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखीमपुर खीरी : जिले के मझगई वन रेंज में उस समय हड़कंप मच गया, जब धर्मापुर से कोलवा फार्म जाने वाले मार्ग पर बाघ परिवार देखा गया. अचानक सामने बाघों को देखकर कार सवार युवक घबरा गए. उन्होंने हिम्मत दिखाते हुए मोबाइल फोन से इसका वीडियो बना लिया. करीब पांच मिनट तक बाघ परिवार सड़क पर ही मौजूद रहा. कार सवार युवकों ने जब हॉर्न बजाया तो तीनों बाघ सड़क से हटकर पास के गन्ने के खेत में चले गए. वीडियो सामने आने के बाद वन विभाग भी सक्रिय हो गया और टीम ने मौके पर पहुंचकर क्षेत्र का जायजा लिया. सड़क पर बैठे मिले तीन बाघ (Video Credit; ETV Bharat) जानकारी के मुताबिक, बीती बुधवार की देर रात कोलवा फार्म निवासी काकू सिंह और गुरजीत सिंह कार से अपने घर लौट रहे थे. धर्मापुर-कोलवा फार्म मार्ग पर पुलिया के पास पहुंचते ही उनकी नजर सड़क पर बैठे बाघों पर पड़ी. कार की हेडलाइट में एक साथ तीन बाघ दिखाई देने से दोनों सहम गए. उन्होंने कार को सुरक्षित दूरी पर रोककर मोबाइल फोन से वीडियो बनाना शुरू कर दिया. बताया गया कि करीब पांच मिनट तक बाघ सड़क पर ही बैठे रहे. इसके बाद युवकों ने लगातार हॉर्न बजाया. हॉर्न की आवाज सुनकर बाघ सड़क से हटे और पास स्थित गन्ने के खेत में चले गए.