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लखीमपुर खीरी: जब अचानक कार के सामने आ गए तीन बाघ, मझगई वन रेंज में हड़कंप

कार सवार युवकों ने जब हॉर्न बजाया तो बाघ परिवार पास के गन्ने के खेत में चला गया

प्रतीकात्मक फोटो
प्रतीकात्मक फोटो (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 24, 2026 at 2:55 PM IST

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लखीमपुर खीरी : जिले के मझगई वन रेंज में उस समय हड़कंप मच गया, जब धर्मापुर से कोलवा फार्म जाने वाले मार्ग पर बाघ परिवार देखा गया. अचानक सामने बाघों को देखकर कार सवार युवक घबरा गए. उन्होंने हिम्मत दिखाते हुए मोबाइल फोन से इसका वीडियो बना लिया. करीब पांच मिनट तक बाघ परिवार सड़क पर ही मौजूद रहा. कार सवार युवकों ने जब हॉर्न बजाया तो तीनों बाघ सड़क से हटकर पास के गन्ने के खेत में चले गए. वीडियो सामने आने के बाद वन विभाग भी सक्रिय हो गया और टीम ने मौके पर पहुंचकर क्षेत्र का जायजा लिया.

सड़क पर बैठे मिले तीन बाघ (Video Credit; ETV Bharat)

जानकारी के मुताबिक, बीती बुधवार की देर रात कोलवा फार्म निवासी काकू सिंह और गुरजीत सिंह कार से अपने घर लौट रहे थे. धर्मापुर-कोलवा फार्म मार्ग पर पुलिया के पास पहुंचते ही उनकी नजर सड़क पर बैठे बाघों पर पड़ी. कार की हेडलाइट में एक साथ तीन बाघ दिखाई देने से दोनों सहम गए.

उन्होंने कार को सुरक्षित दूरी पर रोककर मोबाइल फोन से वीडियो बनाना शुरू कर दिया. बताया गया कि करीब पांच मिनट तक बाघ सड़क पर ही बैठे रहे. इसके बाद युवकों ने लगातार हॉर्न बजाया. हॉर्न की आवाज सुनकर बाघ सड़क से हटे और पास स्थित गन्ने के खेत में चले गए.

वीडियो सोशल मीडिया पर आने के बाद इलाके में बाघों की मौजूदगी को लेकर चर्चा तेज हो गई. मझगई वन रेंज के रेंजर अंकित सिंह टीम के साथ मौके पर पहुंचे और निरीक्षण किया. वन विभाग की टीम क्षेत्र में निगरानी और गश्त कर रही है. बताया जा रहा है कि धर्मापुर-कोलवा फार्म मार्ग के आसपास जंगल और खेतों का क्षेत्र होने के कारण यहां वन्यजीवों की आवाजाही बनी रहती है. ग्रामीणों को आशंका है कि जंगल से निकलकर बाघ खेतों और आबादी के नजदीक पहुंच सकते हैं.

वन विभाग ने ग्रामीणों से अपील की है कि बाघ या अन्य वन्यजीव दिखाई देने पर भीड़ न लगाएं और उसे घेरने अथवा उसका पीछा करने की कोशिश न करें. वन विभाग के अनुसार, क्षेत्र में टाइगर और तेंदुए की आवाजाही को देखते हुए समय-समय पर निगरानी की जाती है तथा आवश्यकता पड़ने पर पिंजरे भी लगाए जाते रहे हैं.

एक साथ तीन बाघों के सड़क पर दिखाई देने के बाद अब वन विभाग की निगरानी बढ़ा दी गई है. वहीं, ग्रामीणों को भी रात में खेतों और सुनसान रास्तों पर अकेले जाने से बचने की सलाह दी गई है. रेंजर अंकित सिंह ने बताया कि क्षेत्र में पहले भी चार बाघ देखे गए थे. इनमें एक बाघिन और उसके दो बड़े शावक भी शामिल हैं. उन्होंने ग्रामीणों से खेतों की ओर जाते समय विशेष सावधानी बरतने की अपील की. कहा है कि ग्रामीण रात के समय अकेले बाहर न निकलें और खेतों की ओर जाते समय सतर्कता बरतें.

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