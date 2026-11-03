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मेडिकल छात्रों की समस्याओं के समाधान के लिए हर कॉलेज में तैनात होंगे नोडल अधिकारी

यूपी में मेडिकल छात्रों की समस्याओं के समाधान के लिए बनेगी तीन स्तरीय व्यवस्था. ( ईटीवी भारत )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के राजकीय और स्वशासी मेडिकल कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं की समस्याओं के समाधान को लेकर सरकार के निर्देश पर चिकित्सा शिक्षा विभाग ने नई पहल की है. अब मेडिकल कॉलेजों में विद्यार्थियों की शैक्षणिक, प्रशासनिक, हॉस्टल और सुरक्षा से जुड़ी शिकायतों को अनसुना नहीं किया जा सकेगा.

चिकित्सा शिक्षा विभाग ने इसके लिए तीन स्तरीय शिकायत निवारण व्यवस्था लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. इसका मकसद शिकायतों के समाधान में तेजी लाने के साथ पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है.

महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण नेहा शर्मा के मुताबिक इस व्यवस्था के तहत प्रदेश के प्रत्येक मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट वेलफेयर नोडल ऑफिसर नामित किया जाएगा. यह अधिकारी विद्यार्थियों की समस्याएं सुनने और उनके समाधान की प्रक्रिया की निगरानी करेगा. उन्होंने बताया कि नई व्यवस्था के तहत प्रत्येक मेडिकल कॉलेज के टीचिंग और एकेडमिक कैंपस में स्टूडेंट ग्रीवांस/वॉयस बॉक्स लगाया जाएगा। इसके माध्यम से विद्यार्थी अपनी शिकायतें और सुझाव लिखित रूप में दे सकेंगे. इनमें पढ़ाई, प्रशासनिक कार्यों, छात्रावास, बुनियादी सुविधाओं और सुरक्षा से संबंधित मामले शामिल होंगे. नामित नोडल अधिकारी प्रतिदिन शिकायत पेटिका खोलेंगे और प्राप्त शिकायतों को रजिस्टर में दर्ज करेंगे. इसके बाद संबंधित विभाग के माध्यम से समस्या के समाधान की कार्रवाई कराई जाएगी. इससे विद्यार्थियों को अपनी बात रखने के लिए एक औपचारिक और सुलभ मंच मिलेगा.