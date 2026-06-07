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त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव में डगमगाई ट्रिपल इंजन की रफ्तार, कांग्रेस का दावा जनता नाराज, भाजपा बोली परिणाम पक्ष में

चुनाव परिणाम को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव ने कहा, जो परिणाम आए हैं वह बहुत बेहतर हैं. जनता ने भारतीय जनता पार्टी के काम पर विश्वास जताया है और यही वजह है काम इतनी बड़ी जीत हासिल हुई. 71 में 39 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है जबकि जिला स्तरीय हुए चुनाव में 5 में से 3 सीटों पर बीजेपी जीती. हमारी सरकार ने जनता से जो वादा किया था उसे पूरा कर रहे हैं और यही वजह है कि जनता हमारे ऊपर अपना भरोसा दिखाया.

साथ ही छत्तीसगढ़ में चल रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कर प्रणाली पर एक सवाल भी की तीन इंजन की सरकार मिलने के बाद भी बहुत सारे इलाकों में इंजन की बैटरी या फिर चक्का कमजोर पड़ता जा रहा है.

रायपुर: छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत के हुए उपचुनाव के जो परिणाम आए हैं, अगर वर्तमान में छत्तीसगढ़ में चल रही भाजपा सरकार की बात करें तो उसके लिए आए हुए परिणाम अच्छे तो नहीं हैं. भारतीय जनता पार्टी के नेता यह बात कह रहे हैं कि परिणाम बहुत अच्छा आया है. मुख्यमंत्री स्वयं इस पर बयान देने आ गए कि जो परिणाम आया है, वह बहुत अच्छा आया है, लेकिन परिणाम में भाजपा के खाते में आई 39 और कांग्रेस के खाते में आए 30 सीट बड़ा सवाल खड़ा कर रही है, कि भारतीय जनता पार्टी के सबसे असरदार नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर मंच से दावा करते थे कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाकर रहेंगे. लेकिन जिस हिस्सेदारी को त्री स्तरीय पंचायत चुनाव में कांग्रेस ने अपनी दखल के साथ जीता है, वह नरेंद्र मोदी के दावों पर एक प्रश्न चिन्ह है.

बीजेपी ने बताए कांग्रेस के खोखले दावे

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने प्रदेश के स्थानीय निकाय उपचुनावों और अध्यक्ष पदों पर मिली शानदार जीत पर खुशी जाहिर करते हुए जनता और कर्मठ कार्यकर्ताओं का आभार जताया. उन्होंने कहा कि यह जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और हमारी सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों के प्रति जनता के अटूट विश्वास का परिणाम है. जनता ने एक बार फिर विकास और सुशासन को चुना है.

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कवर्धा जिले के सहसपुर लोहारा मेंअध्यक्ष पद पर भाजपा की प्रत्याशी सरिता संतोष मिश्रा ने 762 वोटों के बड़े अंतर से एकतरफा और शानदार जीत दर्ज की. इसी प्रकार सूरजपुर जिले के शिवनंदनपुर नगर पंचायत में भी जनता ने भाजपा पर भरोसा जताते हुए अध्यक्ष पद पर रितेश जायसवाल को 362 वोटों के अंतर से विजयी बनाया. उन्होने कहा कि बम्हनीडीह, सहसपुर लोहारा और शिवनंदनपुर नगर पंचायत में मिली यह जीत दिखाती है कि जमीनी स्तर पर जनता कांग्रेस के खोखले वादों को पूरी तरह समझ चुकी है, विकास के लिए केवल भाजपा पर भरोसा करती है.



जनता सब जानती है

नगर निगमों और नगर पंचायतों एवं पंचायतों के उपचुनाव परिणाम को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा, हमारा प्रदर्शन बहुत शानदार रहा है. नगर निगम के उपचुनाव और पंचायत चुनाव में 543 उम्मीदवार और समर्थित जीत कर आए हैं. सत्ता बल, धनबल और प्रशासन बल चुनाव लड़ रही थी. ढाई साल के काम को लेकर जनता ने भाजपा को नकार दिया है. महंगाई चरम पर है, केन्द्र और राज्य सरकार को लेकर जनता में बहुत गुस्सा है.



ये जनता की नाराजगी है

नगर निगमों तथा नगर पंचायतों एवं पंचायतों के उपचुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन शानदार रहा. प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि प्रदेश के शहरों और गांवों की जनता ने भाजपा को नकारा. पंचायतों के उपचुनाव के विभिन्न पदों पंचों, जनपदों में कांग्रेस के 543 समर्थित प्रतिनिधि चुनाव जीते हैं. जगदलपुर, बिलासपुर, कांकेर निगम के वार्डों में कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव जीते. अंतागढ़ के वार्ड में कांग्रेस चुनाव जीती, नगर पंचायतों में घुमका और पलारी नगर पंचायत में कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव जीते हैं.

कांग्रेस ने कहा कि नगर पंचायतों 30 वार्डो में भी कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव जीते हैं. प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि शिवनंदनपुर नगर पंचायत में अध्यक्ष का पद भले भाजपा जीती लेकिन 8 पार्षद कांग्रेस के जीत कर आये. कांग्रेस वहां भी चुनाव जीतकर आई है. प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि तमाम सरकारी मशीनरी लगाने के बाद तथा सत्ता बल, धन बल का उपयोग करने विपक्षी प्रत्याशियों को डराने धमकाने के बाद भी जनता ने हमें जिताया. यह चुनाव परिणाम बताते हैं कि राज्य में अब भाजपा का अवसान शुरू हो गया है. जनता ने भाजपा के कुशासन को नकार दिया है.

सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि पंचायतों, निगमों, नगर पंचायतों के चुनाव परिणामों से साफ है, छत्तीसगढ़ की जनता भाजपा सरकार के ढाई सालों के कामों से नाराज है. वर्तमान चुनाव परिणामों से जनता का परिवर्तन का मूड साफ दिख रहा है. 2028 के विधानसभा चुनाव के पहले सरकार के खिलाफ जनता की नाराजगी सामने आने लगी है.