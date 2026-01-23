ETV Bharat / state

गर्लफ्रेंड के लिए फैक्ट्री से चुराई 7 करोड़ की ज्वेलरी और 66 लाख कैश, सुपरवाइजर ही निकला मास्टर माइंड

दो भाइयों ने मिलकर की थी चोरीः बता दें कि सिकंदरा थाना क्षेत्र में स्थित रोजर शूज फैक्ट्री के कार्यालय का लॉकर तोड़कर करोडों रुपये की 19 जनवरी को चोरी हुई थी. जिसका मुकदमा सिकंदरा थाना में शूज कारोबारी बुद्धिराजा ने दर्ज कराया था. कारोबारी ने बताया कि उनके घर का मेंटेनेंस चल रहा था, जिसकी वजह से घर के जेवर और कैश फैक्ट्री के लॉकर में रखा था.

आगराः सिकंदरा थाना क्षेत्र की एक शूज फैक्ट्री से करीब 8 करोड़ की चोरी का पुलिस ने शुक्रवार को पर्दाफाश किया है. पुलिस ने चोरी का मास्टरमाइंड और उसके सगे भाई समेत तीन आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. इनके पास से नकदी और सोने-चांदी के आभूषण बरामद हुए हैं. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरी की वारदात का खुलासा किया है.

पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने बताया कि रोजर शू फैक्ट्री में लगे सीसीटीवी फुटेज जांच की गई तो सुपरवाइजर की भूमिका संदिग्ध नजर आई. इसके बाद सिकंदरा थाना पुलिस ने कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए फैक्ट्री से कैश और ज्वेलरी चोरी करने वाले सगे भाई अनुपम शर्मा और अनुराग शर्मा निवासी बटेश्वर बाह और संजय सिंह उर्फ संजू पुत्र निवासी कल्याणपुर भरतार को गिरफ्तार किया है. तीनों की निशानदेही पर पुलिस ने 66.33 लाख रुपये, करीब 3.8 किलोग्राम सोने के गहने और 5.5 किलोग्राम चांदी के गहने बरामद किए हैं. वारदात का मास्टरमाइंड अनुपम शर्मा है, जो रोजर शूज फैक्ट्री में कम्प्यूटर आपरेटर कम सुपरवाइजर के पद पर नौकरी कर रहा था.

लॉकर कैश-जेवर रखते देख बिगड़ी नीयतः पुलिस कमिश्नर ने बताया कि अनुपम ने पूछताछ में बताया कि 'वह अपनी गर्लफ्रैंड के साथ बंगलुरू में शिफ्ट होना चाहता था. रोजर शूज फैक्ट्री में पिछले कई साल से कम्प्यूटर ऑपरेटर पद पर नौकरी कर रहा था. बीते दिनों मालिक को कार्यालय में बने लॉकर में मोटी रकम और गहने रखते हुए देखा तो चोरी की सोची. इस बारे में बटेश्वर में ढाबा संचालक अपने सगे भाई अनुराग और उसके दोस्त संजय सिंह को बताया. जिस पर तीनों ने चोरी की योजना बनाई. योजना के तहत 19 जनवरी की रात चोरी को चोरी की. रविवार को फैक्ट्री बंद रहती है. स्टॉफ नहीं आता है. इसलिए उसी दिन चोरी की. फैक्ट्री की सुरक्षा और कहां से सेंध लगाई जा सकती है. इसकी जानकारी सिक्योरिटी गार्ड की वजह से थी.

जंगल में छिपाया था चोरी का मालः अनुपम शर्मा ने बताया कि 'फैक्ट्री में पीछे की साइड वाली दीवार से अर्थिंग पाइप के सहारे से टीनशैड पर चढकर पीछे की पहली मंजिल में साइड का शीशा तोड़कर के रास्ते से दाखिल हुआ. इसके बाद कार्यालय में लगे सीसीटीवी का मुंह छत की ओर कर दिया. इसके बाद लॉकर का ताला तोड़कर उसमें रखे रुपये और गहने बैग में भर ले गया. इसके बाद चोरी का माल अपने गांव बटेश्वर में जंगल में ग्राम देवता के मंदिर के पास गड्ढा खोद कर छिपा दिया था. जिसे पुलिस ने बरामद किया है.

52 लाख चोरी की बात बताई थीः पुलिस कमिश्नर ने बताया कि जब पुलिस ने संदेह के दायरे में आए अनुपम शर्मा को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो पूरी वारदात खुल गई. रोजर फैक्ट्री मालिक ने करीब 52 लाख रुपये की नकदी और गहने चोरी होने की एफआईआर दर्ज कराई थी. इस पर पुलिस ने छानबीन करके चोरी का पर्दाफॉश किया है. जिसमें चोरी की रकम 66 लाख रुपये से अधिक की निकली है. इसके साथ ही बरामद सोने और चांदी के गहने की कीमत भी करीब 7 करोड़ रुपये से अधिक है.

