पपला गुर्जर कांड के बाद बहरोड़ थाने में फिर बड़ी लापरवाही, संतरी को चकमा देकर भागे 3 आरोपी
अलवर के बहरोड़ कोतवाली थाने से गुरुवार सुबह चोरी के तीन आरोपी खिड़की तोड़कर फरार हो गए.
Published : September 3, 2026 at 10:47 PM IST
बहरोड़: कुख्यात पपला गुर्जर कांड के बाद एक बार फिर बहरोड़ कोतवाली थाने की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. यहां चोरी के मामले में हिरासत में लिए गए तीन आरोपी पुलिस को चकमा देकर थाने से फरार हो गए. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस के आला अधिकारी तुरंत थाने पहुंचे और पूरे घटनाक्रम की जांच शुरू कर दी है.
खिड़की तोड़कर हुए फरार: अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरेश खींची ने बताया कि बहरोड़ कोतवाली पुलिस ने चोरी के एक मामले में तीन आरोपियों को हिरासत में लिया था. पुलिस द्वारा इन तीनों से पूछताछ की जा रही थी. पूछताछ के दौरान तीनों आरोपियों को थाने के स्वागत कक्ष में रखा गया था. गुरुवार सुबह तीनों आरोपी मौका पाकर स्वागत कक्ष की खिड़की का लोहे का जाली तोड़कर फरार हो गए.
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संतरी को दिया चकमा: अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आरोपियों ने थाने में तैनात संतरी को चकमा दिया और इसके बाद खिड़की तोड़कर बाहर निकल गए. जब पुलिसकर्मियों को आरोपियों के फरार होने की जानकारी मिली, तो थाने में अफरा-तफरी का माहौल हो गया. पुलिसकर्मियों ने तत्काल आसपास के क्षेत्र में आरोपियों की तलाश शुरू की, लेकिन शुरुआती प्रयास में उनका कोई सुराग नहीं लग पाया.
CCTV फुटेज से होगी जांच: घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी सक्रिय हो गए. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरेश खींची ने बताया कि कोतवाली पुलिस द्वारा तीन आरोपियों से पूछताछ की जा रही थी, इसी दौरान वे संतरी को चकमा देकर फरार हो गए. उन्होंने बताया कि आरोपियों की तलाश में पुलिस की विभिन्न टीमें जुटी हुई हैं. पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि आखिर आरोपियों ने जंगला कैसे तोड़ा और उन्हें भागने का मौका कैसे मिला. इसके साथ ही ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों की भूमिका और लापरवाही को लेकर भी जांच की जा रही है. अधिकारियों द्वारा थाने में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है.
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