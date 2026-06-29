ETV Bharat / state

'15 गोल्ड, 2 डायमंड के आइटम, लाखों रुपये नकद', बिहार के शातिर चोर शादी-रिसेप्शन को बनाते थे निशाना

मुजफ्फरपुर में चोर गिरफ्तार ( ETV Bharat )