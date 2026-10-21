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Thai Women Detained : उदयपुर के होटल में अवैध रूप से रह रही थीं 3 विदेशी महिलाएं, डिपोर्ट करने की तैयारी

जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय ( ETV Bharat File Photo )

उदयपुर: जिला पुलिस अधीक्षक अमृता दुहन के निर्देशानुसार उदयपुर पुलिस और सीआईडी की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. गोवर्धन विलास थाना क्षेत्र के एक होटल में बिना वैध दस्तावेजों के अवैध रूप से रह रही थाईलैंड मूल की 3 विदेशी महिलाओं को डिटेन किया गया है. पुलिस अब इन महिलाओं को देश से निष्कासित करने की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर रही है.

गुप्त सूचना पर होटल में छापा : यह पूरी कार्रवाई अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) मुकुल शर्मा के सुपरविजन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (विदेशी पंजीयन अधिकारी) डॉ. विक्रम सिंह के नेतृत्व में की गई. 19 अक्टूबर 2026 को सीआईडी की 'काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट' को गोवर्धन विलास क्षेत्र के एक होटल में विदेशी महिलाओं के अवैध रूप से रुकने और संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त होने की गुप्त सूचना मिली थी. सूचना मिलते ही सीआईडी टीम और गोवर्धन विलास थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से होटल पर छापा मारा.