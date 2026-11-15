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बिहार में छठ पूजा में संध्या अर्घ्य के दौरान बड़ा हादसा, तीन किशोर डूबे

पटना में संध्या अर्घ्य के दौरान तीन किशोर डूबे ( ETV Bharat )

पटना: बिहार की राजधानी पटना में छठ पूजा के दौरान बड़े हादसे की खबर सामने आ रही है. यहां मिर्जापुर गांव में घाट की साफ-सफाई कर रहे तीन किशोर नदी में डूब गए हैं. तीनों की तलाश की जा रही है.अब तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है.

संध्या अर्घ्य के दौरान हादसा