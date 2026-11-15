बिहार में छठ पूजा में संध्या अर्घ्य के दौरान बड़ा हादसा, तीन किशोर डूबे
Three Drowned In Patna: घाट की सजावट के दौरान तीन किशोर डूब गए, इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. रिपोर्ट-महमूद आलम
Published : November 15, 2026 at 7:02 PM IST
पटना: बिहार की राजधानी पटना में छठ पूजा के दौरान बड़े हादसे की खबर सामने आ रही है. यहां मिर्जापुर गांव में घाट की साफ-सफाई कर रहे तीन किशोर नदी में डूब गए हैं. तीनों की तलाश की जा रही है.अब तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है.
संध्या अर्घ्य के दौरान हादसा
मिली जानकारी के मुताबिक पटना के दीदारगंज थाना क्षेत्र मिर्जापुर गांव में संध्या अर्घ्य के दौरान बड़ा हादसा हो गया. घाट की सजावट के दौरान तीन किशोर डूब गए. वहीं घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया.
एनडीआरएफ खोजबीन में जुटी
वहीं घटना के बाद एनडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंच कर तीनों की खोजबीन शुरू कर दी है. डूबने वालों में 15 वर्षीय सूरज कुमार, 14 वर्षीय यश राज और 16 वर्षीय आदित्य कुमार शामिल हैं. तीनों मिर्जापुर गांव के रहने वाले हैं.
घाट की सफाई के दौरान डूबे तीनों
घटना को लेकर बताया जा रहा है कि दरअसल घर में छठ पर्व के तीसरे दिन डूबते सूर्य को अर्ध्य देने की तैयारी चल रही थी. सभी घाट की सफाई कर रहे थे तभी यह दर्दनाक हादसा हो गया. हादसे के बाद पूरे गांव में चीखपुकार मच गई है. फिलहाल तीनों की तलाश कर रही है.
थानाध्यक्ष का बयान
वहीं घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने भी जांच शुरू कर दी है. घटना की पुष्टि करते हुए थानाध्यक्ष मो. इम्तियाज ने बताया कि तीन बच्चे डूबे हैं जिसकी तलाश के लिए टीम जुटी हुई है. हादसा कैसे हुआ इसकी छानबीन कर रहे हैं.
"तीन बच्चों के डूबने की खबर मिली हैं, जिसके बाद हमारी टीम तफ्तीश कर रही है. फिलहाल बच्चों की तलाश की जा रही है, अब तक कुछ जानकारी नहीं मिल सकी है."- मो. इम्तियाज, थानाध्यक्ष
इसे भी पढ़ें-
केयर होम की 4 बच्चियां झील में डूब रही थीं, महिला स्टाफ ने बचाने के लिए लगा दी छलांग; पांचों की मौत
'सिर दिखे तो गोली मार देना' पुलिस ने तानी राइफल तो डर से नदी में कूदा युवक, बूढ़ी गंडक में डूबने से मौत
बिहार में नदी में डूबी तीन बच्चियां, एक का शव बरामद; दो अब भी लापता