गोरखपुर में राप्ती नदी में तीन किशोर डूबे; NDRF की टीम ने बरामद किये शव, घर में मचा कोहराम
एसपी सिटी निमिष पाटिल ने बताया कि सूचना प्राप्त हुई कि राप्ती नदी में तीन बच्चे डूब गए हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 26, 2026 at 10:00 PM IST
गोरखपुर : जिले के राजघाट थाना क्षेत्र के राप्ती नदी में मंगलवार को स्नान करने गए तीन किशोरों की डूबने से मौत हो गई. मौके पर मौजूद एनडीआरएफ की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद तीनों के शव बरामद कर लिए हैं. मौत की सूचना के बाद किशोरों के घर में कोहराम मच गया. घटना पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गहरा दुख व्यक्त किया है. साथ ही मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिये हैं.
गोरखपुर के राजघाट थाना क्षेत्र के राप्ती नदी में मंगलवार को दर्दनाक हादसा हो गया. नदी में नहाते समय तीन किशोर गहरे पानी में चले गये और डूबने लगे. चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग पहुंच गये. घटना करीब दोपहर तीन बजे की बताई जा रही है.
मौके पर मौजूद लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी. सूचना पर जिला प्रशासन और पुलिस टीम भी मौके पर पहुंच गई. घाट पर प्रशिक्षण ले रही एनडीआरएफ टीम ने काफी मशक्कत के बाद तीनों किशोरों के शवों को नदी से बाहर निकाला. पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.
मौके पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे. किशोरों की पहचान हासूपुर बर्डघाट रामलीला मैदान निवासी निक्कू (12), तुर्कमानपुर निवासी इरफान (13) और शक्ति कुमार (12) के रूप में हुई है.
एसपी सिटी निमिष पाटिल ने बताया कि 26 मई को राजघाट थाना तहसील सदर क्षेत्र में सूचना प्राप्त हुई कि राप्ती नदी में तीन बच्चे डूब गए हैं. सूचना का संज्ञान लेते हुए मौके पर एनडीआरफ और पुलिस की टीम पहुंच गई थी. तीनों शवों को बरामद कर लिया गया. तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया गया है.
उन्होंने बताया कि इन्हीं तथ्यों के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई चल रही है. तीनों लोकल हैं. परिजनों से मिलकर आगे की कार्रवाई की जा रही है. लगातार यहां पुलिस द्वारा जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं.
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