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गोरखपुर में राप्ती नदी में तीन किशोर डूबे; NDRF की टीम ने बरामद किये शव, घर में मचा कोहराम

गोरखपुर : जिले के राजघाट थाना क्षेत्र के राप्ती नदी में मंगलवार को स्नान करने गए तीन किशोरों की डूबने से मौत हो गई. मौके पर मौजूद एनडीआरएफ की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद तीनों के शव बरामद कर लिए हैं. मौत की सूचना के बाद किशोरों के घर में कोहराम मच गया. घटना पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गहरा दुख व्यक्त किया है. साथ ही मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिये हैं.

गोरखपुर के राजघाट थाना क्षेत्र के राप्ती नदी में मंगलवार को दर्दनाक हादसा हो गया. नदी में नहाते समय तीन किशोर गहरे पानी में चले गये और डूबने लगे. चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग पहुंच गये. घटना करीब दोपहर तीन बजे की बताई जा रही है.

एसपी सिटी निमिष पाटिल ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)

मौके पर मौजूद लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी. सूचना पर जिला प्रशासन और पुलिस टीम भी मौके पर पहुंच गई. घाट पर प्रशिक्षण ले रही एनडीआरएफ टीम ने काफी मशक्कत के बाद तीनों किशोरों के शवों को नदी से बाहर निकाला. पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.