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गोरखपुर में पोखर में नहाने गए तीन किशोर डूबे, अस्पताल में मौत, प्रतापगढ़ में भाई-बहन लापता

गोरखपुर : बांसगांव क्षेत्र स्थित रुदौली बाबू गांव में नागपंचमी के दिन दुखद हादसा हो गया. पोखरे में स्नान करने गए तीन किशोर गहरे पानी में जाने से डूब गए. स्थानीय लोगों ने पोखर से तीनों बच्चों को निकालकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने एक बच्चे को मृत्यु घोषित कर दिया. कुछ देर बाद बाकी दो बच्चों की भी मौत हो गई.

जानकारी के मुताबिक, नागपंचमी के दिन बच्चे पोखरे पर खेलने के लिए पहुंचे थे. खेलने के बाद स्नान करने के लिए सचिन (15) पुत्र भुजरामा, हरीश (10) पुत्र राधेश्याम, अनुज (12) पुत्र राम पानी में उतर गए. कुछ देर बाद गहरे पानी में सचिन, अनुज और राधेश्याम डूबने लगे. उनकी चीख-पुकार सुन ग्रामीणों ने बड़ी मशक्कत के बाद तीनों बाहर निकाला. प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सचिन को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया जबकि अमन और राधेश्याम का इलाज किया जाने लगा.

जानकारी पर बांसगांव थाना प्रभारी समेत अधिकारी की मौके पर पहुंच गए और पीड़ित परिवार को सांत्वना देते हुए ढांढस बधाया. नागपंचमी के दिन घटित घटना से पूरा इलाका स्तब्ध है.

मौके पर पहुंचे बांसगांव विधायक विमलेश पासवान ने मृतक के परिजनों को आर्थिक सहायता दिलाने का भरोसा दिया.

मौके पर पहुंचे एसपी नार्थ दिनेश पुरी ने बताया कि सुबह बच्चे गुड़िया पीटने गए थे. इसी दौरान पोखर में स्नान कर रहे थे. डूबने लगे तो पोखर से बाहर निकाल कर अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया.