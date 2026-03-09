ETV Bharat / state

बिहार में दर्दनाक हादसा, कोसी नदी में नहाने गए तीन किशोरों की मौत

भागलपुर में बड़ा हादसा हुआ है. कोसी नदी में नहाते समय तीन किशोर की डूबने से मौत हो गई. पढ़ें पूरी खबर-

TEENAGERS DROWNED IN BHAGALPUR
भागलपुर में डूबने से मौत (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 9, 2026 at 12:09 PM IST

4 Min Read
भागलपुर: बिहार के भागलपुर जिले के नवगछिया अनुमंडल अंतर्गत बिहपुर प्रखंड के झंडापुर थाना क्षेत्र में स्थित हरियो त्रिमुहान मुसहरी कोसी घाट पर रविवार को नहाने के दौरान तीन किशोरों की डूबने से मौत हो गई. मृतकों की पहचान हरियो पंचायत के हरियो महेशपुर वार्ड संख्या-13 के निवासी नयन कुमार उर्फ नैना (13 वर्ष, पिता शंकर शर्मा), युवराज कुमार उर्फ प्रीतम (14 वर्ष, पिता पिंटू यादव) और लक्ष्मण कुमार (14 वर्ष, पिता कैप्टन यादव) के रूप में हुई है.

मस्ती में गहरे पानी में फंसे किशोर: जानकारी के अनुसार तीनों राजकीयकृत मध्य विद्यालय हरियो महेशपुर के छात्र थे. रविवार को गांव के करीब आधा दर्जन किशोर मुसहरी कोसी घाट पर स्नान करने पहुंचे थे. सभी बच्चे नदी में नहाते हुए अठखेलियां कर रहे थे. इसी दौरान नयन कुमार उर्फ नैना अचानक गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा. उसे बचाने के लिए युवराज उर्फ प्रीतम और लक्ष्मण कुमार आगे बढ़े, लेकिन पानी की गहराई का सही अंदाजा न होने से दोनों संतुलन खो बैठे.

TEENAGERS DROWNED IN BHAGALPUR
लोगों की जुटी भीड़ (ETV Bharat)

ग्रामीणों ने की तलाश: हादसे के समय साथ गए अन्य बच्चे घबरा गए और शोर मचाते हुए गांव की ओर भागे. उन्होंने ग्रामीणों को घटना की सूचना दी. सूचना मिलते ही आसपास खेतों में काम कर रहे लोग दौड़कर घाट पर पहुंचे, लेकिन तब तक तीनों किशोर नदी में डूब चुके थे. ग्रामीणों की भीड़ घाट पर जमा हो गई.

एसडीआरएफ और गोताखोरों का सर्च ऑपरेशन: घटना की सूचना मिलते ही झंडापुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची. बिहपुर के अंचलाधिकारी लवकुश कुमार, नदी थानाध्यक्ष केशव चंद्र और झंडापुर थानाध्यक्ष प्रशांत कुमार भी दलबल के साथ पहुंचे. स्थानीय गोताखोरों की मदद से तलाश शुरू की गई. बाद में एसडीआरएफ की टीम ने भी नदी में सर्च ऑपरेशन चलाया. करीब चार घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद शाम 4 से 5 बजे के बीच तीनों किशोरों के शव मुसहरी कोसी घाट से कुछ दूरी पर बरामद किए गए.

परिजनों में कोहराम: हादसे की खबर मिलते ही मृतकों के घरों में चीख-पुकार मच गई. परिजन बदहवास होकर कोसी घाट पहुंचे. अपने बेटों के शव देखकर सभी का रो-रोकर हाल बेहाल हो गया. नयन कुमार तीन भाइयों में सबसे छोटा था और छठी कक्षा का छात्र था. युवराज कुमार नौवीं कक्षा में पढ़ता था और तीन भाइयों व एक बहन में मंझला था. लक्ष्मण कुमार भी छठी कक्षा का छात्र था और पांच भाई-बहनों में चौथा था. युवराज और लक्ष्मण चचेरे भाई थे. तीनों के पिता रोजगार के लिए परदेश में मजदूरी करते हैं.

शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए: नदी थानाध्यक्ष केशव चंद्र ने बताया कि कोसी नदी में स्नान के दौरान डूबने से तीन किशोरों की मौत हुई है. तीनों शवों को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडल अस्पताल नवगछिया भेज दिया गया है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

"कोसी नदी में स्नान के दौरान डूबने से तीन किशोरों की मौत हुई है. तीनों शवों को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडल अस्पताल नवगछिया भेज दिया गया है."-केशव चंद्र, नदी थानाध्यक्ष

परिजनों को मिलेगी आपदा राहत राशि: बिहपुर के अंचलाधिकारी लवकुश कुमार ने घटना को बेहद दुखद बताते हुए कहा कि सरकारी प्रावधान के तहत मृतकों के परिजनों को आपदा राहत राशि प्रदान की जाएगी. प्रशासन की ओर से परिवारों को हर संभव मदद मुहैया कराई जाएगी. इस तरह के हादसों से बचने के लिए लोगों को नदी में सावधानी बरतने की अपील की गई है.

"घटना को बेहद दुखद है. सरकारी प्रावधान के तहत मृतकों के परिजनों को आपदा राहत राशि दी जाएगी."-लवकुश कुमार, अंचलाधिकारी, बिहपुर

