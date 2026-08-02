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महाराजगंज में पोखरे में समा गई तीन मासूम जिंदगियां, एक बच्चे की जान बची

कोठीभार में निर्माणाधीन पोखरे में नहाने गए थे 4 किशोर, गांव में मातम

घटनास्थल पर जमा भीड़.
घटनास्थल पर जमा भीड़. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 2, 2026 at 3:43 PM IST

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महराजगंज: जिले के कोठीभार थाना क्षेत्र में रविवार को एक दर्दनाक हादसे ने पूरे इलाके को गमगीन कर दिया. निर्माणाधीन पोखरे में नहाने गए चार बच्चों में से तीन की डूबने से मौत हो गई. सूचना मिलते ही पुलिस, ग्रामीण और गोताखोर मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी. इस हादसे के बाद पूरे गांव में मातम छा गया और बच्चों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

हादसा मीराबाई नगर वार्ड संख्या-25 स्थित पोखरा टोला में दोपहर को हुआ. पुलिस के अनुसार, पोखरा टोला निवासी राजबीर पुत्र उमेश यादव (13), नीतीश यादव पुत्र रमेश यादव (14), रोहन पुत्र रामलखन (13) और कृष्णा रौनियार पुत्र कबूतर रौनियार (15) गांव के निर्माणाधीन पोखरे में नहाने गए थे. इसी दौरान नीतीश, रोहन और कृष्णा गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे. उनके साथ मौजूद राजबीर किसी तरह बाहर निकलकर घर पहुंचा और परिजनों को घटना की जानकारी दी. सूचना मिलते ही कोठीभार पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची.

स्थानीय ग्रामीणों और गोताखोरों की मदद से तीनों बच्चों की तलाश शुरू की गई. काफी मशक्कत के बाद तीनों बच्चों को पोखरे से बाहर निकालकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिसवा ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

घटना की खबर फैलते ही गांव में चीखपुकार मच गई। बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए. कोठीभार थाना प्रभारी अखिलेश वर्मा ने बताया तीनों शवों का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है. मामले में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है. इस हृदयविदारक हादसे ने एक ही गांव के तीन परिवारों की खुशियां छीन लीं, जिससे पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल है.

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