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महाराजगंज में पोखरे में समा गई तीन मासूम जिंदगियां, एक बच्चे की जान बची

महराजगंज: जिले के कोठीभार थाना क्षेत्र में रविवार को एक दर्दनाक हादसे ने पूरे इलाके को गमगीन कर दिया. निर्माणाधीन पोखरे में नहाने गए चार बच्चों में से तीन की डूबने से मौत हो गई. सूचना मिलते ही पुलिस, ग्रामीण और गोताखोर मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी. इस हादसे के बाद पूरे गांव में मातम छा गया और बच्चों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

हादसा मीराबाई नगर वार्ड संख्या-25 स्थित पोखरा टोला में दोपहर को हुआ. पुलिस के अनुसार, पोखरा टोला निवासी राजबीर पुत्र उमेश यादव (13), नीतीश यादव पुत्र रमेश यादव (14), रोहन पुत्र रामलखन (13) और कृष्णा रौनियार पुत्र कबूतर रौनियार (15) गांव के निर्माणाधीन पोखरे में नहाने गए थे. इसी दौरान नीतीश, रोहन और कृष्णा गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे. उनके साथ मौजूद राजबीर किसी तरह बाहर निकलकर घर पहुंचा और परिजनों को घटना की जानकारी दी. सूचना मिलते ही कोठीभार पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची.

स्थानीय ग्रामीणों और गोताखोरों की मदद से तीनों बच्चों की तलाश शुरू की गई. काफी मशक्कत के बाद तीनों बच्चों को पोखरे से बाहर निकालकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिसवा ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.