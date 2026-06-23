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श्रावस्ती में राप्ती नदी में नहाते समय तीन किशोरियां डूबीं, एक की मौत, कानपुर में दोस्तों के साथ नहाने गया किशोर डूबा

श्रावस्ती में ग्रामीणों ने एक किशोरी को बचा लिया. वहीं कानपुर में गंगा नदी में डूब रहे युवकों को नाविकों ने बचाया.

श्रावस्ती में तीन किशोरियों में से एक को बचाया गया.
श्रावस्ती में तीन किशोरियों में से एक को बचाया गया. (Photo Credit; Villagers)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 23, 2026 at 8:09 PM IST

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श्रावस्ती/कानपुर : श्रावस्ती के भिनगा कोतवाली क्षेत्र में मंगलवार को राप्ती नदी में नहाने गई तीन किशोरियां डूब गईं. इनमें से एक किशोरी को ग्रामीणों की मदद से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जबकि दूसरी किशोरी का शव बरामद कर लिया गया है. तीसरी किशोरी का देर शाम तक कोई सुराग नहीं लग सका है. पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी ने बताया है की तलाश जारी है.

वहीं कानपुर के ग्वालटोली थाना क्षेत्र में परमट घाट पर तड़के गंगा में नहाते समय गहरे पानी में जाने से 14 वर्षीय शिवम गुप्ता की डूबकर मौत हो गई. वहीं, उसके साथ डूब रहे तीन अन्य किशोरों को वहां मौजूद स्थानीय नाविकों ने सुरक्षित बचा लिया. घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस और गोताखोरों की टीम ने करीब दो घंटे के कड़े तलाशी अभियान के बाद लापता किशोर का शव नदी से बरामद कर लिया है.

श्रावस्ती की घटना खरगौरा मोड़ के पास बसतापुर गांव के नजदीक की बताई जा रही है. बसतापुर में अपनी मौसी के घर आई रिंकी (13) और पड़ोस में रहने वाली गुंजन (14) अपनी एक अन्य साथी के साथ गर्मी से राहत पाने के लिए नदी में नहाने गई थी. इसी दौरान अचानक संतुलन बिगड़ने से तीनों गहरे पानी में चली गईं और डूबने लगीं.

मौके पर मौजूद लोगों ने तत्परता दिखाते हुए एक किशोरी को बाहर निकाल लिया, जिससे उसकी जान बच गई. वहीं रिंकी और गुंजन नदी की तेज धारा में समा गईं. घटना की सूचना मिलते ही परिजन और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए. सूचना पर पहुंची भिनगा पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों की मदद से तलाश अभियान शुरू कराया. काफी मशक्कत के बाद रिंकी का शव बरामद कर लिया गया, जबकि गुंजन की तलाश जारी है.

कानपुर में नहाने से पहले दोस्तों के साथ ली थी सेल्फी.
कानपुर में नहाने से पहले दोस्तों के साथ ली थी सेल्फी. (Photo Credit; ETV Bharat)

कानपुर में परमट घाट पर गंगा में डूबने से किशोर की मौत : बर्रा के जरौली फेस-वन के रहने वाले गोलू साहू (14) ने बताया, वह मंगलवार सुबह करीब पांच बजे अपने दोस्तों शिवम गुप्ता (14), अर्पित (14), सत्यम (12) और खाड़ेपुर नई बस्ती के रहने वाले सागर (14) के साथ परमट घाट नहाने आया था. पानी में उतरने से पहले अर्पित, शिवम, सत्यम और सागर ने घाट पर एक सेल्फी ली थी. इसके बाद चारों नहाने के लिए नदी में चले गए और गोलू उनके कपड़ों की रखवाली के लिए घाट पर ही बैठा रहा.

घाट किनारे पानी कम होने की वजह से चारों दोस्त नहाते-नहाते काफी आगे की तरफ निकल गए. इसी बीच वे अचानक गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे. अपने दोस्तों को डूबता देख गोलू ने शोर मचाया. चीख-पुकार सुनकर घाट पर मौजूद नाविकों ने तुरंत गंगा में छलांग लगा दी. नाविकों ने अर्पित, सत्यम और सागर को तो किसी तरह सुरक्षित बाहर निकाल लिया, लेकिन शिवम गहरे पानी में समा गया.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम गोताखोरों के साथ फौरन मौके पर पहुंची. गोताखोरों की टीम ने नदी में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद शिवम के शव को ढूंढ निकाला. थाना प्रभारी मानवेंद्र सिंह ने बताया कि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है और हादसे की जानकारी मृतक के परिजनों को दे दी गई है.

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