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श्रावस्ती में राप्ती नदी में नहाते समय तीन किशोरियां डूबीं, एक की मौत, कानपुर में दोस्तों के साथ नहाने गया किशोर डूबा

श्रावस्ती में तीन किशोरियों में से एक को बचाया गया. ( Photo Credit; Villagers )

श्रावस्ती/कानपुर : श्रावस्ती के भिनगा कोतवाली क्षेत्र में मंगलवार को राप्ती नदी में नहाने गई तीन किशोरियां डूब गईं. इनमें से एक किशोरी को ग्रामीणों की मदद से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जबकि दूसरी किशोरी का शव बरामद कर लिया गया है. तीसरी किशोरी का देर शाम तक कोई सुराग नहीं लग सका है. पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी ने बताया है की तलाश जारी है. वहीं कानपुर के ग्वालटोली थाना क्षेत्र में परमट घाट पर तड़के गंगा में नहाते समय गहरे पानी में जाने से 14 वर्षीय शिवम गुप्ता की डूबकर मौत हो गई. वहीं, उसके साथ डूब रहे तीन अन्य किशोरों को वहां मौजूद स्थानीय नाविकों ने सुरक्षित बचा लिया. घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस और गोताखोरों की टीम ने करीब दो घंटे के कड़े तलाशी अभियान के बाद लापता किशोर का शव नदी से बरामद कर लिया है. श्रावस्ती की घटना खरगौरा मोड़ के पास बसतापुर गांव के नजदीक की बताई जा रही है. बसतापुर में अपनी मौसी के घर आई रिंकी (13) और पड़ोस में रहने वाली गुंजन (14) अपनी एक अन्य साथी के साथ गर्मी से राहत पाने के लिए नदी में नहाने गई थी. इसी दौरान अचानक संतुलन बिगड़ने से तीनों गहरे पानी में चली गईं और डूबने लगीं. मौके पर मौजूद लोगों ने तत्परता दिखाते हुए एक किशोरी को बाहर निकाल लिया, जिससे उसकी जान बच गई. वहीं रिंकी और गुंजन नदी की तेज धारा में समा गईं. घटना की सूचना मिलते ही परिजन और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए. सूचना पर पहुंची भिनगा पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों की मदद से तलाश अभियान शुरू कराया. काफी मशक्कत के बाद रिंकी का शव बरामद कर लिया गया, जबकि गुंजन की तलाश जारी है.