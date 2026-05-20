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बिहार में प्रमाणपत्र का फर्जीवाड़ा! 3 शिक्षकों को पुलिस ने किया गिरफ्तार

मोतिहारी में फर्जी सर्टिफिकेट गिरोह का पर्दाफाश हुआ है. बालिग अपराधियों को नाबालिग बनाने वाले 3 शिक्षक गिरफ्तार हुए हैं. पढ़ें खबर

TEACHER ARRESTED IN MOTIHARI
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 20, 2026 at 4:14 PM IST

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मोतिहारी : बिहार के मोतिहारी में गजब का खेल चल रहा है. जेल में बंद बालिग अपराधियों को फर्जी दस्तावेज के सहारे नाबालिग साबित करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है. नगर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीन शिक्षकों को गिरफ्तार किया है. ये आरोपी फर्जी शैक्षणिक प्रमाणपत्र बनाकर अपराधियों को किशोर न्याय अधिनियम का लाभ दिलाते थे.

बालिग को नाबालिग साबित की कोशिश : पूरा मामला चिरैया थाना कांड संख्या-126/22 के अभियुक्त भोला कुमार उर्फ भोला साह से जुड़ा है. अभियुक्त को नाबालिग साबित करने के लिए किशोर न्याय परिषद, पूर्वी चंपारण, मोतिहारी के न्यायालय में फर्जी स्कूल सर्टिफिकेट पेश किए गए थे. दस्तावेजों पर संदेह होने के बाद परिषद ने नगर थाना में आवेदन दिया.

आवेदन मिलते ही नगर थाना में कांड संख्या-453/26 दर्ज कर जांच शुरू की गई. नगर थानाध्यक्ष राजीव रंजन के नेतृत्व में पुलिस ने गहन छानबीन की. जांच में सामने आया कि इस फर्जीवाड़े के पीछे तीन शिक्षकों का गिरोह काम कर रहा था. पुलिस का दावा है कि जल्द ही इस पूरे रैकेट का पर्दाफाश कर सभी दोषियों को गिरफ्तार किया जाएगा.

तीन सरकारी शिक्षक गिरफ्तार : पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि परेवा निवासी सरकारी शिक्षक सुबोध कुमार पाठक, एक अन्य शिक्षक भोला कुमार और एक सरकारी शिक्षिका ने मिलकर यह साजिश रची थी. इन तीनों ने फर्जी स्कूल प्रमाणपत्र तैयार किए. दस्तावेजों में अभियुक्त की उम्र कम दिखाकर उसे नाबालिग साबित करने की कोशिश की गई, ताकि उसे जेल की बजाय रिमांड होम भेजा जा सके.

मिले कई अहम सुराग : मामले की पुष्टि होते ही नगर थाना के अपर थानाध्यक्ष चंदन कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने छापेमारी की. पुलिस ने तीनों आरोपी शिक्षकों को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार शिक्षकों से पूछताछ में कई अहम सुराग मिले हैं. पुलिस के अनुसार, यह फर्जीवाड़े का नेटवर्क काफी बड़ा हो सकता है. आशंका है कि इन लोगों ने पहले भी कई बालिग अपराधियों को फर्जी कागजात के जरिए नाबालिग बनवाया होगा. पुलिस अब यह पता लगा रही है कि इस गिरोह में और कौन-कौन लोग शामिल हैं.

''गिरफ्तार शिक्षकों से पूछताछ जारी है. पुलिस ऐसे अन्य मामलों की भी समीक्षा कर रही है, जहां फर्जी दस्तावेजों के आधार पर आरोपियों को नाबालिग दिखाकर रिमांड होम भेजा गया हो. पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच की जा रही है.''- राजीव रंजन, थानाध्यक्ष

teacher arrested in Motihari
मोतिहारी नगर थाना (ETV Bharat)

सजा से बचने की कोशिश : दरअसल, किशोर न्याय अधिनियम के तहत नाबालिग अपराधियों को जेल की जगह बाल सुधार गृह भेजा जाता है. इसी कानून का फायदा उठाने के लिए यह गिरोह सक्रिय था. फर्जी उम्र दिखाकर संगीन अपराधों के आरोपी भी सजा से बचने की कोशिश कर रहे थे. इस खुलासे के बाद शिक्षा विभाग और न्यायिक व्यवस्था में हड़कंप मच गया है.

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