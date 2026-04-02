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गर्मी का सफर आसान बनाएंगी तीन समर स्पेशल ट्रेनें, वाराणसी, दिल्ली, अयोध्या, आनंदविहार जाने वालों को सहूलियत

गर्मी का सफर आसान बनाएंगी तीन समर स्पेशल ट्रेनें. ( ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर रेलवे प्रशासन की ओर से यात्रियों की सुविधा व बेहतर सफर के लिए उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के सीनियर डीसीएम कुलदीप तिवारी ने बताया कि 04209 वाराणसी दिल्ली स्पशेल 15 से 20 अप्रैल और 27 अप्रैल से 15 जुलाई तक प्रत्येक सोमवार, बुधवार व शुक्रवार को चलाई जाएगी. सीनियर डीसीएम कुलदीप तिवारी ने बताया कि वाराणसी से रात सवा 10 बजे ट्रेन चलकर मां बेल्हादेवी धाम, रायबरेली होते हुए सुबह 3:30 बजे लखनऊ पहुंचेगी. इसके बाद हरदोई, रामपुर, मुरादाबाद, हापुड़, गाजियाबाद के रास्ते दोपहर डेढ़ बजे पहुंचेगी. वापसी में 04210 दिल्ली वाराणसी स्पेशल 16 से 21 अप्रैल और 28 अप्रैल से 16 जुलाई तक प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार व शनिवार को दिल्ली से शाम 7:25 बजे चलकर उपरोक्त स्टेशनों से होते हुए लखनऊ सुबह 3:50 बजे और वाराणसी सुबह 9:50 बजे पहुंचेगी. ट्रेन में एसी, स्लीपर व जनरल कोच लगेंगे. लखनऊ दिल्ली स्पेशल ट्रेन 20 से