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गर्मी का सफर आसान बनाएंगी तीन समर स्पेशल ट्रेनें, वाराणसी, दिल्ली, अयोध्या, आनंदविहार जाने वालों को सहूलियत

लखनऊ दिल्ली स्पेशल ट्रेन 20 से और 16 से चलेगी अयोध्या आनंदविहार स्पेशल ट्रेन.

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गर्मी का सफर आसान बनाएंगी तीन समर स्पेशल ट्रेनें. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 2, 2026 at 7:57 PM IST

2 Min Read
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लखनऊ: उत्तर रेलवे प्रशासन की ओर से यात्रियों की सुविधा व बेहतर सफर के लिए उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के सीनियर डीसीएम कुलदीप तिवारी ने बताया कि 04209 वाराणसी दिल्ली स्पशेल 15 से 20 अप्रैल और 27 अप्रैल से 15 जुलाई तक प्रत्येक सोमवार, बुधवार व शुक्रवार को चलाई जाएगी.

सीनियर डीसीएम कुलदीप तिवारी ने बताया कि वाराणसी से रात सवा 10 बजे ट्रेन चलकर मां बेल्हादेवी धाम, रायबरेली होते हुए सुबह 3:30 बजे लखनऊ पहुंचेगी. इसके बाद हरदोई, रामपुर, मुरादाबाद, हापुड़, गाजियाबाद के रास्ते दोपहर डेढ़ बजे पहुंचेगी. वापसी में 04210 दिल्ली वाराणसी स्पेशल 16 से 21 अप्रैल और 28 अप्रैल से 16 जुलाई तक प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार व शनिवार को दिल्ली से शाम 7:25 बजे चलकर उपरोक्त स्टेशनों से होते हुए लखनऊ सुबह 3:50 बजे और वाराणसी सुबह 9:50 बजे पहुंचेगी. ट्रेन में एसी, स्लीपर व जनरल कोच लगेंगे.

लखनऊ दिल्ली स्पेशल ट्रेन 20 से

ट्रेन संख्या 04203 लखनऊ नई दिल्ली स्पेशल 20 अप्रैल से 13 जुलाई तक प्रत्येक सोमवार को लखनऊ से सुबह 8:05 बजे चलकर बालामऊ, शाहजहांपुर, बरेली, मुरादाबाद, अमरोहा, हापुड़, गाजियाबाद होते हुए शाम 6:30 बजे दिल्ली पहुंचेगी. वापसी में 04204 नई दिल्ली लखनऊ स्पेशल दिल्ली से रात 8:20 बजे चलकर लखनऊ सुबह 6:35 बजे पहुंच जाएगी.

16 से चलेगी अयोध्या आनंदविहार स्पेशल ट्रेन

ट्रेन संख्या 04213 अयोध्या कैंट आनंदविहार स्पेशल 16 अप्रैल से 17 मई, 28 मई से 12 जुलाई तक प्रत्येक रविवार व बृहस्पतिवार को अयोध्या से शाम 6:20 बजे चलकर बाराबंकी होते हुए लखनऊ रात पाैने नाै बजे पहुंचेगी. बरेली, मुरादाबाद, हापुड़, गाजियाबाद होते हुए सुबह छह बजे आनंदविहार पहुंच जाएगी. वापसी में 04214 आनंदविहार अयोध्या कैंट 17 अप्रैल से 18 मई, 29 मई से 13 जुलाई तक प्रत्येक सोमवार व शुक्रवार को आनंदविहार से सुबह नाै बजे चलकर शाम 6:20 बजे लखनऊ और रात 10 बजे अयोध्या
पहुंच जाएगी.

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