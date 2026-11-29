ETV Bharat / state

बिहार में बोर्डिंग स्कूल के हॉस्टल से 3 छात्र लापता, परिजनों ने थाने में लगाई गुहार

शेखपुरा में बोर्डिंग स्कूल के हॉस्टल से 3 छात्र लापता ( ETV Bharat )

परिजनों में डर और बेचैनी का माहौल