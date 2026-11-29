बिहार में बोर्डिंग स्कूल के हॉस्टल से 3 छात्र लापता, परिजनों ने थाने में लगाई गुहार
Sheikhpura Students Missing:शनिवार को छात्र खेलने के बहाने हॉस्टल से बाहर निकले, लेकिन वापस नहीं लौटे. परिजनों ने रविवार को लगाई पुलिस से गुहार.रिपोर्टर-शिवचंद्र प्रताप
Published : November 29, 2026 at 4:56 PM IST
शेखपुरा: बिहार के शेखपुरा में एक निजी स्कूल के छात्रावास से तीन छात्रों के अचानक लापता होने का मामला सामने आया है. बताया जा रहा है कि शनिवार को छात्र खेलने के बहाने हॉस्टल से बाहर निकले, लेकिन वापस नहीं लौटे.
परिजनों में डर और बेचैनी का माहौल
वहीं काफी खोजबीन के बाद भी जब बच्चों का कोई सुराग नहीं मिला तब चिंतित परिजनों ने रविवार को आदर्श थाना पहुंचकर पुलिस से बच्चों की सकुशल बरामदगी की गुहार लगाई. घटना के बाद से परिवारों में बेचैनी का माहौल है.
बोर्डिंग स्कूल के छात्रावास का मामला
मामला शेखपुरा के आदर्श थाना क्षेत्र अंतर्गत बंगाली पर मोहल्ले में संचालित बिहार बोर्डिंग स्कूल के छात्रावास का है. लापता छात्रों की पहचान लखीसराय जिले के महसौना गांव निवासी अनोज राम के पुत्र सन्नी कुमार, विरुपुर थाना क्षेत्र के कमरपुर गांव निवासी प्रदीप महतो के पुत्र दुर्गेश कुमार तथा शेखपुरा जिले के पचना गांव निवासी धर्मेंद्र राम के पुत्र दीपक कुमार के रूप में हुई है.
खेलने के बहाने हॉस्टल से निकले थे तीनों
परिजनों के मुताबिक, तीनों बच्चे छात्रावास में रहकर पढ़ाई करते थे. शनिवार को तीनों खेलने के बहाने हॉस्टल से बाहर निकले थे. काफी देर तक वापस नहीं लौटने पर स्कूल प्रबंधन और परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली.
थाना अध्यक्ष का बयान
परिजनों ने बताया कि इसके बाद परिवार ने पुलिस से मदद मांगने का फैसला किया. इस संबंध में आदर्श थाना अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि तीन छात्रों के लापता होने को लेकर आवेदन प्राप्त हुआ है. पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है.
सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे
थाना अध्यक्ष ने आगे बताया कि शहर में लगे विभिन्न सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं, ताकि छात्रों के निकलने के रास्ते और संभावित गतिविधियों का पता लगाया जा सके. फिलहाल पुलिस तीनों छात्रों की तलाश में जुटी है. घटना ने छात्रावासों में बच्चों की सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए हैं.
"तीन छात्रों के लापता होने को लेकर आवेदन प्राप्त हुआ है. पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है.शहर में लगे विभिन्न सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं, ताकि छात्रों के निकलने के रास्ते और संभावित गतिविधियों का पता लगाया जा सके. फिलहाल पुलिस तीनों छात्रों की तलाश में जुटी है."- धर्मेंद्र कुमार, आदर्श थाना अध्यक्ष
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