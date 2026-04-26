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CCSHAU के तीन छात्र राज्य स्तरीय एनएसएस अवॉर्ड के लिए चयनित, वीसी ने दी बधाई

हिसार: चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के तीन विद्यार्थियों ने उच्च शिक्षा निदेशालय, हरियाणा द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए राज्य स्तरीय एनएसएस पुरस्कारों की घोषणा में अहम स्थान प्राप्त किया है. घोषित किए गए परिणामों के अनुसार पुरुष वर्ग में कृषि महाविद्यालय के विक्रम और मोहित बेनिवाल को राज्य एनएसएस पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है, वहीं, महिला वर्ग में इंदिरा चक्रवर्ती सामुदायिक विज्ञान महाविद्यालय की नेहा को इस प्रतिष्ठित सम्मान के लिए चुना गया है.

'समाज सेवा के कार्यों में भाग लें स्वयंसेवक': विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. बलदेव राज काम्बोज ने इस उपलब्धि के लिए चयनित विद्यार्थियों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है. उन्होंने बताया कि "इससे अन्य विद्यार्थियों को भी समाजसेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी. यह सम्मान न केवल विद्यार्थियों के व्यक्तिगत समर्पण का प्रतीक है बल्कि संस्थान की उच्च गुणवत्ता एवं सामाजिक प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है." उन्होंने स्वयंसेवकों से आह्वान करते हुए कहा कि "वे विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा किए गए उत्कृष्ट प्रदर्शन से प्रेरणा लेकर समाज सेवा के कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेने के लिए आगे आएं."