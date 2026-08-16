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सांप काटने से कांकेर की छात्रा की महाराष्ट्र में मौत, पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे जनप्रतिनिधि

पीड़ित छात्रा महाराष्ट्र के धनोरा स्थित छात्रावास में रहकर पढ़ाई करती थी. कुल तीन छात्राओं को सांप ने डसा था.

Three students died from snake bite
सांप काटने से हुई थी 3 छात्राओं की मौत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 16, 2026 at 6:59 PM IST

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कांकेर: पखांजूर के जयरामनगर की रहने वाली 2 छात्राओं को बीते दिनों सांप ने डस लिया था, जिससे उनकी मौत हो गई. पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उनको हिम्मत बंधाने के लिए आज स्थानीय जनप्रतिनिधि अनूप नाग पहुंचे. अनूप नाग ने पीड़ित परिवारों से मिलकर उनको ढाढस बंधाया और दुख की घड़ी में हिम्मत रखने की बात कही.

सांप काटने से हुई थी 3 छात्राओं की मौत

पीड़ित परिजनों ने बताया कि उनकी बेटी महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले के धनोरा तालुक के जपतलाई आवासीय आश्रम में पढ़ती थी. 10 अगस्त को हॉस्टल में साथी छात्राओं के साथ खाना खाकर सो गई. रात करीब 2 से ढाई बजे के करीब एक जहरीले सांप ने कुछ छात्रों को सोते में डस लिया. घटना के बाद हॉस्टल प्रबंधन ने तुरंत पीड़ित बच्चों को अस्पताल में ले जाकर भर्ती कराया. जहां इलाज के दौरान तीन छात्राओं की मौत हो गई.

पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे जनप्रतिनिधि (ETV Bharat)

महाराष्ट्र सरकार पर निशाना

स्थानीय जनप्रतिनिधि अनूप नाग ने महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधते हुए छात्रावासों की बदहाल व्यवस्था पर सवाल उठाए. अनूप नाग ने कहा कि छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार और संबंधित विभाग की है. ऐसी दर्दनाक घटना के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है, इसका जवाब सरकार को देना चाहिए.

Three students died from snake bite
पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे जनप्रतिनिधि (ETV Bharat)

छात्रावास सुरक्षा की उठाई मांग

पूर्व विधायक अनूप नाग ने सरकार से छात्रावासों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने, विद्यार्थियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने और लापरवाही की जांच कर जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की. पूर्व विधायक ने कहा कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए छात्रावासों की व्यवस्था में तत्काल सुधार किया जाना जरूरी है.

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