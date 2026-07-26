वाराणसी में 5 सेकंड में धराशायी हुई 3 मंजिला इमारत; जानमाल का नुकसान नहीं
दाल मंडी प्रोजेक्ट लगभग 215 करोड़ का है. इसके तहत 181 भवनों को चिन्हित कर नोटिस दिया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 26, 2026 at 12:56 PM IST
वाराणसी: दालमंडी एरिया में इन दिनों सड़क चौड़ीकरण के लिए इमारतों पर बुलडोजर चल रहा है. इसी बीच रविवार सुबह जब मकानों को बुलडोजर से ध्वस्त किया जा रहा था, तभी एक तीन मंजिला जर्जर इमारत अचानक भराभराकर गिर गई. हादसे में कोई हताहत या घायल नहीं हुआ है.
दालमंडी में एक बार फिर से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की गई है. बचे हुए भवनों में 10 भवनों के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की गई है. भवनों को ध्वस्त करने के लिए बुलडोजर और पोकलैंड की मदद ली जा रही है. अब महज 6 भवनों को ध्वस्त करना बाकी है.
अब तक लगभग 165 से ज्यादा भवनों पर कार्रवाई की गई है. बचे हुए जो शेष भवन है, उन पर भी जल्द कार्रवाई शुरू की जाएगी. वहीं 6 धार्मिक स्थल में से 5 को तोड़ दिया गया है. उनको विभाग की ओर से क्षतिपूर्ति दी गई है.
6 लोगो के खिलाफ मुकदमा दर्ज: ध्वस्तीकरण के दौरान बीते दिनों विरोध की तस्वीर देखने को मिली थी. आरोप है कि एक मकान पर जब वीडीए की टीम कार्रवाई करने पहुंची तो स्थानीय लोगों ने उन पर हमला किया और उनका विरोध किया. इस मामले पर पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में लिया है. वहीं 6 नामजद और 15 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा में दर्ज किया गया है.
215 करोड़ का है प्रोजेक्ट: दाल मंडी प्रोजेक्ट लगभग 215 करोड़ का है. इसके तहत 181 भवनों को चिन्हित कर नोटिस दिया गया है. यहां लगभग 650 मीटर लंबी सड़क तैयार होगी. इसकी चौड़ाई 60 फीट होगी. इसमें 30 फीट की सड़क होगी 15 फीट के दोनों तरफ फुटपाथ तैयार किए जाएंगे.
इसे तैयार करने का उद्देश्य बाबा विश्वनाथ के दरबार तक पहुंचाने के लिए श्रद्धालुओं के लिए एक अलग रास्ता तैयार करना है, जिससे कि सुगमता से हर श्रद्धालु बाबा के दरबार में पहुंच सके.
इसके साथ यहां पर टूरिस्ट कॉरिडोर डेवलप किया जाएगा. स्थानीय उत्पादों को एक बड़ा बाजार देने की भी मंशा है, जिसमें हथकरघा हैंडीक्राफ्ट के उत्पाद को प्रमोट किया जाएगा.
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