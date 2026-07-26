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वाराणसी में 5 सेकंड में धराशायी हुई 3 मंजिला इमारत; जानमाल का नुकसान नहीं

वाराणसी में 5 सेकंड में धराशायी हुई 3 मंजिला इमारत. ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी: दालमंडी एरिया में इन दिनों सड़क चौड़ीकरण के लिए इमारतों पर बुलडोजर चल रहा है. इसी बीच रविवार सुबह जब मकानों को बुलडोजर से ध्वस्त किया जा रहा था, तभी एक तीन मंजिला जर्जर इमारत अचानक भराभराकर गिर गई. हादसे में कोई हताहत या घायल नहीं हुआ है. दालमंडी में एक बार फिर से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की गई है. बचे हुए भवनों में 10 भवनों के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की गई है. भवनों को ध्वस्त करने के लिए बुलडोजर और पोकलैंड की मदद ली जा रही है. अब महज 6 भवनों को ध्वस्त करना बाकी है. अब तक लगभग 165 से ज्यादा भवनों पर कार्रवाई की गई है. बचे हुए जो शेष भवन है, उन पर भी जल्द कार्रवाई शुरू की जाएगी. वहीं 6 धार्मिक स्थल में से 5 को तोड़ दिया गया है. उनको विभाग की ओर से क्षतिपूर्ति दी गई है. वाराणसी में 5 सेकंड में धराशायी हुई 3 मंजिला इमारत. (Video Credit: ETV Bharat)