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आगरा : आधी रात में ताश के पत्तों की तरह ढह गया तीन मंजिला शोरूम, मची अफरातफरी, लोगों को लगा भूकंप आ गया

लोगों का कहना है कि ऐसा लगा जैसे भूकंप आ गया हो. मकानों की खिड़की-दरवाजे हिल गए. हादसे से क्षेत्र में अफरातफरी मच गई.

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आधी रात में ताश के पत्तों की तरह ढह गया तीन मंजिला शोरूम (Photo Credit; ETV Bharat)
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Published : April 10, 2026 at 11:04 AM IST

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आगरा : आगरा में पुराने शहर कोतवाली क्षेत्र स्थित किनारी बाजार में गुरुवार देर रात एक सराफ का तीन मंजिला शोरूम भरभराकर गिर पड़ा. शोरूम गिरने की आवाज और रेत के गुबार से स्थानीय लोग दहशत में आए. राहगीरों ने भागकर जान मचाई. लोगों का कहना है कि ऐसा लगा जैसे भूकंप आ गया हो. मकानों की खिड़की और दरवाजे हिल गए. हादसे से क्षेत्र में अफरातफरी मच गई. इसकी सूचना मिलते ही कोतवाली थाना की पुलिस और अधिकारी मौके पर पहुंच गए. गनीमत रही है कि हादसे में कोई घायल नहीं हुआ है. शोरूम गिरने से लाखों रुपये का नुकसान हुआ है. पुलिस ने देर रात ही शोरूम का मलबा हटाने का कार्य शुरू कर दिया. जिससे शुक्रवार सुबह बाजार खुल सके और किसी को कोई परेशानी नहीं हो.

दरअसल, हादसा गुरुवार रात करीब 11:45 बजे हुआ है. बल्केश्वर की सीताराम कॉलोनी निवासी रिंकू बंसल सोना-चांदी के कारोबारी हैं. उनका किनारी बाजार में तीन मंजिला शोरूम था. जहां चांदी के जेवरात, बर्तन समेत सोने के गहने बेचे जाते थे. सराफ रिंकू बंसल ने पुलिस को बताया कि पांच साल पहले शोरूम की जमीन ली थी. तभी से उसमें शोरूम संचालित था. गुरुवार रात में शोरूम बंद करके वह घर पहुंचे. खाना खाया और परिजन से बातचीत कर रहे थे. तभी करीब 11:45 बजे सूचना मिली कि तीन मंजिला शोरूम गिर गया है. जिस पर तत्काल मौके पर आए हैं.

आधी रात में ताश के पत्तों की तरह ढह गया तीन मंजिला शोरूम (Video Credit; ETV Bharat)

एसीपी कोतवाली वीरेंद्र कुमार ने बताया कि डायल 112 पर सूचना मिली थी कि एक तीन मंजिला भवन गिर गया है. जो शोरूम था. किनारी बाजार में जहां पर शोरूम है. वह घना बाजार है. शोरूम गिरने की तेज आवाज हुई. जिससे वहां के स्थानीय लोग घरों से बाहर निकल आए. देखा कि रेत का गुबार उड़ रहा है. शोरूम के मलबे की चपेट में एक दुकान भी आई है. दुकान में भी खूब नुकसान हुआ है. गनीमत रही कि जिस समय हादसा हुआ, उस समय किनारी बाजार बंद हो चुका था. अधिकतर दुकानें बंद थीं. मगर, शोरूम का मलबा सड़क पर आने से रास्ता बंद हो गया है. हादसे की सूचना पर सराफ भी मौके पर आ गए. संभावना है कि शोरूम के पीछे जमीन पर बिल्डिंग बन रही थी. हादसे उसकी वजह से हुआ है. शोरूम गिरने से लाखों के नुकसान का अनुमान है. जिसमें चांदी के जेवरात और अन्य सामान के भी मलबे में दबने की आशंका है.

रात में मलबा उठवाने का काम शुरू
कोतवाली थाना प्रभारी निरीक्षक भानु प्रताप सिंह ने बताया कि बीच किनारी बाजार में शोरूम ढहने से मलबा रास्ते पर आ गया. जिससे रास्ता बंद हो गया. इस पर रात में ही ट्रैक्टर ट्रॉली मंगवाकर मलबा उठाने का काम शुरू कराया. जिससे शुक्रवार सुबह जब बाजार खुले तो मलबा हटाने से किसी को कोई परेशानी न हो. स्थानीय लोगों का कहना है कि जब हादसा हुआ तो कई लोग सो चुके थे तो कई लोग परिवार के साथ बैठकर खाना खा रहे थे. तभी तेज धमाका हुआ. मकान की खिड़की और दरवाजे हिल गए. एक बार को ऐसा लगा जैसे भूकंप आ गया हो. लोग दौड़कर घर से बाहर आए तो धूल का गुबार उड़ रहा था. सांस लेना मुश्किल हो गया था.

जो भी था खत्म हो गया
पड़ोसी दुकानदार मनोज गर्ग ने पुलिस को बताया कि हमने कई बार इस भवन के संचालकों को मना किया था. लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी. अपनी जिद की. अनदेखी करके इस जगह बहुमंजिला शोरूम बनवाने का प्रयास कर रहे थे. शोरूम गिरने से हमारी दुकान पूरी तरह खत्म हो गई. जो भी पास था खत्म हो गया.

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