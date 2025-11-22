ETV Bharat / state

बरेली में गरजा बुलडोजर; दंगे के मास्टरमाइंड के करीबी के शोरूम और 16 दुकानों को किया ध्वस्त

बरेली विकास प्राधिकरण ने भारी पुलिस मौजूदगी में आरिफ के अवैध निर्माणों पर की कार्रवाई

बरेली में दुकानों को तोड़ता बुलडोजर.
बरेली में दुकानों को तोड़ता बुलडोजर. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 22, 2025 at 1:48 PM IST

2 Min Read
बरेली: बरेली विकास प्राधिकरण (BDA) ने 26 सितंबर को हुए दंगे के मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर रज़ा के करीबी माने जाने वाले आरिफ के अवैध निर्माणों पर शनिवार को बड़ी कार्रवाई की है. बीडीए ने पीलीभीत रोड स्थित आरफि की अवैध मार्केट और तीन मंजिला शोरूम को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया. यह ध्वस्तीकरण अभियान सुबह करीब 11 बजे भारी पुलिस बल की मौजूदगी में शुरू हुआ, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप और अफरा-तफरी मच गई.

पहले हुई थी सीलिंग की कार्रवाईः आरिफ की अवैध संपत्तियों पर यह कार्रवाई प्रशासन द्वारा भू-माफियाओं और अवैध कब्ज़ाधारियों पर लगातार कसते शिकंजे के रूप में देखी जा रही है. बीडीए टीम ने अवैध रूप से निर्मित तीन मंजिला शोरूम के साथ-साथ उससे सटी करीब 16 दुकानों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया. बीडीए के अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई पहले की गई सीलिंग के बाद का अगला चरण है. इससे पूर्व, बीडीए ने आरिफ की अन्य संपत्तियों जैसे फहम लान, फ्लोरा गार्डन और स्काई लार्क होटल को भी सील कर दिया था. प्रशासन की यह सख्ती बता रही है कि अवैध निर्माणों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा.

कार्रवाई के दौरान तैनात पुलिस.
कार्रवाई के दौरान तैनात पुलिस. (ETV Bharat)

दो और संपत्तियों पर चला बुलडोजरः पीलीभीत रोड पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के अलावा, बीडीए ने आज सुबह पीलीभीत बाईपास रोड और जगतपुर क्षेत्र स्थित आरिफ की दो और बड़ी संपत्तियों पर भी तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू की. इन सभी संपत्तियों का निर्माण बीडीए के मास्टर प्लान का उल्लंघन करके अवैध रूप से किया गया था. कार्रवाई की संवेदनशीलता को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई थी. किसी भी तरह की अव्यवस्था को रोकने के लिए पुलिस ने पूरे क्षेत्र को चारों ओर से घेर लिया. सीओ तृतीय पंकज श्रीवास्तव के नेतृत्व में भारी संख्या में पुलिस बल और पीएसी के जवान तैनात रहे. बुलडोजर के लगातार चलने से अवैध निर्माणों के मलबे का ढेर लग गया है. बीडीए के संयुक्त सचिव दीपक कुमार ने बताया कि यह कार्रवाई पूरी तरह से नियमानुसार है और अवैध निर्माणों के खिलाफ प्राधिकरण का अभियान सख्ती से जारी रहेगा.

इसे भी पढ़ें- लखनऊ में बुलडोजर एक्शन; चिनहट, काकोरी व दुबग्गा में 14 अवैध प्लाटिंग ध्वस्त, व्यावसायिक कॉम्पलेक्स समेत 17 निर्माण सील

