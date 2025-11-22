ETV Bharat / state

बरेली में गरजा बुलडोजर; दंगे के मास्टरमाइंड के करीबी के शोरूम और 16 दुकानों को किया ध्वस्त

बरेली में दुकानों को तोड़ता बुलडोजर. ( ETV Bharat )

बरेली: बरेली विकास प्राधिकरण (BDA) ने 26 सितंबर को हुए दंगे के मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर रज़ा के करीबी माने जाने वाले आरिफ के अवैध निर्माणों पर शनिवार को बड़ी कार्रवाई की है. बीडीए ने पीलीभीत रोड स्थित आरफि की अवैध मार्केट और तीन मंजिला शोरूम को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया. यह ध्वस्तीकरण अभियान सुबह करीब 11 बजे भारी पुलिस बल की मौजूदगी में शुरू हुआ, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप और अफरा-तफरी मच गई. पहले हुई थी सीलिंग की कार्रवाईः आरिफ की अवैध संपत्तियों पर यह कार्रवाई प्रशासन द्वारा भू-माफियाओं और अवैध कब्ज़ाधारियों पर लगातार कसते शिकंजे के रूप में देखी जा रही है. बीडीए टीम ने अवैध रूप से निर्मित तीन मंजिला शोरूम के साथ-साथ उससे सटी करीब 16 दुकानों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया. बीडीए के अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई पहले की गई सीलिंग के बाद का अगला चरण है. इससे पूर्व, बीडीए ने आरिफ की अन्य संपत्तियों जैसे फहम लान, फ्लोरा गार्डन और स्काई लार्क होटल को भी सील कर दिया था. प्रशासन की यह सख्ती बता रही है कि अवैध निर्माणों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा.