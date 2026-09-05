मुरादाबाद में तीन मंजिला मकान के गिरने का VIDEO, भरभराकर गिरा, लोग अल्लाह रहम चिल्लाते रहे
सुरक्षा की दृष्टि से मकान के आसपास के एरिया को सील कर दिया गया था. दरारें पड़ने पर प्रशासन ने खाली करा लिया था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 5, 2026 at 8:57 PM IST
मुरादाबाद : जिले में एक बड़ा हादसा सामने आया है. यहां बारिश के मौसम में एक तीन मंजिला मकान भरभराकर गिर गया. गनीमत रही कि हादसे में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है. दरारें पढ़ने के बाद प्रशासन ने मकान को खाली करा लिया था. सुरक्षा की दृष्टि से मकान के आसपास के एरिया को सील कर दिया गया था. लोग बिल्डिंग को गिरता देख अल्लाह रहम चिल्लाते रहे.
मुगलपुरा थाना क्षेत्र में बरवलान इलाके में हमसफर शादी हॉल के करीब स्थित तीन मंजिला मकान बारिश के कारण भरभराकर गिर गया. बताया जा रहा है कि इस मकान में पहले ही दरारें आ गई थीं, जिसके बाद प्रशासन ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए एहतियातन मकान को खाली करा दिया था और प्रशासन की सतर्कता से एक बड़ा हादसा टल गया.
बीते दिनों प्रशासन ने लगभग डेढ़ सौ गज़ में बने इस मकान में रहने वाले सरफराज और सरताज नाम के दो भाइयों के परिवार से मकान खाली कराया, इसके अलावा मकान के नीचे बनी दुकानों को भी खाली करा लिया गया था जिस कारण आज एक बड़ा हादसा होने से बच गया.
लगातार बारिश के चलते मकान की स्थिति बहुत जर्जर हो गई थी और आज देखते ही देखते तीन मंज़िला इमारत धराशायी हो गई. मकान गिरने के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई और आसपास के लोगों की भारी भीड़ मौके पर जमा हो गई. गनीमत रही कि प्रशासन द्वारा समय रहते मकान खाली करा लिया गया था, जिससे किसी बड़ी जनहानि की सूचना नहीं है. फिलहाल घटना के बाद प्रशासन और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा ले रही है.
यह भी पढ़ें : वाराणसी में बाढ़ राहत शिविर पहुंचे सीएम योगी, बोले- पहले की सरकारें सब खा जाती थीं, हवाई सर्वेक्षण भी किया