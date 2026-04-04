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अनूपपुर में तीन मंजिला इमारत भर-भराकर गिरी, दो की मौत, कई के मलबे में दबे होने की आशंका

अनूपपुर में कोतमा बस स्टैंड रोड पर तीन मंजिला अग्रवाल लॉज भर-भराकर गिर पड़ा. हादसे में दो व्यक्तियों की मौत, तीन से चार लोग घायल.

Building collapses in Anuppur
अनूपपुर में तीन मंजिला इमारत गिरी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 4, 2026 at 7:47 PM IST

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Updated : April 4, 2026 at 10:49 PM IST

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अनूपपुर: अनूपपुर के कोतमा बस स्टैंड के पास शनिवार शाम लगभग 5:30 बजे एक तीन मंजिला इमारत अचानक भरभरा कर गिर गई. जिसमें दर्जनों लोगों के दबे होने की आशंका है. वहीं कई घायलों को बाहर निकाल लिया गया है. अनूपपुर कलेक्टर हर्षल पंचोली ने बताया कि हादसे में एक व्यक्ति की मौत हुई है जबकि तीन से चार लोग घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है. बचाव कार्य जारी है.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हादसे के समय इमारत में कई लोग मौजूद थे. प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक मलबे में दस से अधिक लोगों के दबे होने की आशंका जताई गई है. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन, नगर पालिका और पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई और राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है.

अनूपपुर कलेक्टर हर्षल पंचोली (ETV Bharat)

हादसे की सूचना मिलते ही अनूपपुर कलेक्टर हर्षल पंचोली, पुलिस अधीक्षक मोती उर रहमान मौके पर पहुंचे. बचाव कार्य की निगरानी कर रहे हैं. उनके साथ कोतमा तहसीलदार दशरथ सिंह, थाना प्रभारी रत्नांबर शुक्ला, नगर पालिका अध्यक्ष अजय सराफ सहित कई प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद हैं. बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और व्यापारी भी मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य में सहयोग कर रहे हैं.

कोतमा बस स्टैंड रोड पर तीन मंजिला इमारत गिरी (ETV Bharat)

एसईसीएल और जेएमएस कंपनी की रेस्क्यू टीम मौके पर, राहत-बचाव कार्य तेज

नगर पालिका की टीम जेसीबी और अन्य संसाधनों की मदद से मलबा हटाने में जुटी हुई है. प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है. और मलबे में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के प्रयास में जुटा है.

पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, नगर पालिका सहित विभिन्न विभागों की टीमें मौके पर मौजूद

प्रशासन द्वारा जेसीबी और अन्य संसाधनों की मदद से तेजी से मलबा हटाने का कार्य किया जा रहा है. मौके पर पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, नगर पालिका सहित विभिन्न विभागों की टीमें मौजूद हैं. घायलों को तत्काल उपचार के लिए अस्पताल भेजने की व्यवस्था की जा रही है. मलबे में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने के प्रयास लगातार जारी हैं.

प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि घटनास्थल पर भीड़ न लगाएं, ताकि राहत एवं बचाव कार्य में किसी प्रकार की बाधा न आए. कोतमा थाना प्रभारी रत्नाबर शुक्ला ने बताया कि जैसे ही सूचना मिली तत्काल मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य किया जा रहा है.

Last Updated : April 4, 2026 at 10:49 PM IST

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