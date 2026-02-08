ETV Bharat / state

कोटा बिल्डिंग हादसा : बिना अनुमति के बनी थी तीन मंजिला इमारत, 6 घंटे चला रेस्क्यू ऑपरेशन, दो की मौत

पांच लोग अस्पताल से किए गए डिस्चार्ज : दुर्घटना में घायल 5 लोगों को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है. मेडिकल कॉलेज से तलब व नावेद और ट्रांसपोर्ट नगर स्थित निजी अस्पताल से आस मोहम्मद, मुकीम और मोहम्मद आजाद को डिस्चार्ज किया गया है. नगर निगम की रेस्क्यू टीम के सदस्य रॉकी डेनियल भी मलबे में स्लिप हो गए थे. उन्हें भी चोट लगी, जिसके बाद उन्हें भी अस्पताल ले जाया गया.

मृतक छात्र की मां सहित 6 लोगों का उपचार जारी : घटना में घायल 6 लोगों का अस्पताल में उपचार जारी है, जबकि दो की मौत हो गई है. वहीं, पांच लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया है. इनको शरीर पर चोटें और फ्रैक्चर ही आईं थी. मेडिकल कॉलेज में शाहीन और पूरण मीणा का उपचार चल रहा है, जबकि झालावाड़ रोड स्थित निजी अस्पताल में भूपेंद्र मीणा और सुचिता का उपचार चल रहा है. ट्रांसपोर्ट नगर के नजदीक स्थित निजी अस्पताल में दो लोगों का उपचार चल रहा है, जिनमें जहांगीर और साबिर शामिल हैं.

जिला कलेक्टर पीयूष समारिया का कहना है कि पूरे मामले में जांच पड़ताल की जा रही है. मलबे से निकलने के बाद तत्काल घायलों को मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल में भेजा जा रहा था, जहां पर पहले से ही टीमें अलर्ट पर लगी हुईं थी. जिला प्रशासन ने मेडिकल कॉलेज प्रबंधन को पहले ही निर्देश दे दिए थे. पूरी तरह से व्यवस्थाएं की जा रही थी. इस हादसे में कोटा में कोचिंग कर रहे वेस्ट बंगाल निवासी 20 वर्षीय छात्र अरण्य की मौत हो गई है, जबकि उसकी मां सुचिता अस्पताल में भर्ती है. इनका झालावाड़ रोड स्थित निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है. एक अन्य 15 वर्षीय किशोर की मौत हुई है, जिसकी पहचान नहीं हो सकी है. संभावना जताई जा रही है कि होटल में काम करने वाला यह नाबालिग ही है.

कोटा : कोटा के इंद्र विहार में गिरी तीन मंजिला बिल्डिंग में 2 लोगों की मौत हो गई है. इनमें एक पश्चिम बंगाल निवासी कोचिंग स्टूडेंट है जबकि एक अज्ञात किशोर है. दोनों शवों को मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल में रखवा दिया है. मृतक और घायलों के परिजनों को घटना के संबंध में जानकारी दी गई है. कोटा शहर पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम का कहना है कि घटना में घायल 13 लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया. इनमें से दो की मौत हो चुकी है, जबकि शेष 6 का उपचार अस्पतालों में चल रहा है. वहीं, पांच को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है.

बुलडोजर, क्रेन, जेसीबी और हाइड्रा की ली गई मदद : जिला कलेक्टर पीयूष समारिया ने बताया कि घटना रात 9 बजे के आसपास की है और देर रात 3 तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला था. इन 6 घंटे में पूरी तरह से बिल्डिंग के मलबे को साफ करवा दिया गया है. सभी दबे हुए लोगों को अस्पताल भेज दिया था. प्रशासन और पुलिस के साथ रेस्क्यू में जुटे हुए सभी लोगों ने मिलकर काम किया है. इसमें नगर निगम की रेस्क्यू टीम, सिविल डिफेंस और एसडीआरएफ ने भी काफी काम किया है. तत्काल परिवहन विभाग को सूचना देकर बुलडोजर, क्रेन, जेसीबी, हाइड्रा सब मंगवाए गए थे.

10 गुना 20 फीट पर बिना अनुमति तीन मंजिला निर्माण : ओपेरा अस्पताल के नजदीक स्थित इस बिल्डिंग में 10 गुना 20 फीट यानी 200 स्क्वायर फीट की थी. इस दुकान पर ही तीन मंजिला निर्माण किया हुआ था. इसमें एक नॉनवेज रेस्टोरेंट संचालित होता था. रीको ने यह कमर्शियल एरिया की दुकान बेची थी, जिसके बाद नगर निगम के क्षेत्राधिकार में यह आ गई थी. नगर निगम कोटा दक्षिण के आयुक्त ओम प्रकाश मेहरा का कहना है कि बीते दिनों इस दुकान संचालक ने अपने कमर्शियल निर्माण को रेगुलराइजेशन की प्रक्रिया शुरू की थी, जिसे मौके पर निरीक्षण नगर निगम के अभियंताओं ने किया था और आवेदन को खारिज कर दिया था. ऐसे में यह पूरी तरह से अवैध निर्माण ही है, इस पर एक्शन होगा. उन्होंने कहा कि इस तरह से दूसरी बिल्डिंगों के बीच जांच हम शुरू करवा देंगे. मौके पर मलबे को पूरी तरह से हटवा दिया गया है. इस पूरे मामले में लापरवाही करने वालों के संबंध में नगर निगम से जानकारी ली जाएगी और उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा.

घायलों में अस्पताल का स्टाफ ज्यादा : इस घटना में घायल लोगों का कहना है कि वह रेस्टोरेंट में खाने के लिए पहुंचे थे. पूरण मीणा के अनुसार वह अपने कजिन भूपेंद्र के साथ रेस्टोरेंट पर गया था. इस दौरान वहां पर अन्य लोग भी भोजन कर रहे थे. तभी अचानक यह बिल्डिंग गिर गई. हमें संभलने का मौका भी नहीं मिला. बाहर कोई भाग पाता उसके पहले ही मलबा आकर गिर गया था. बड़ी मुश्किल से लोगों को निकाला गया. इस रेस्टोरेंट में 8 से 10 लोग काम करते थे और बड़ी संख्या में लोग भी यहां पर आते थे. इस हॉस्टल में रोटी बनाने का काम करने वाले जावेद का कहना है कि वह कुछ बिल्डिंग में हलचल होने पर बाहर निकल गया था और जैसे ही बाहर निकाला पूरी बिल्डिंग दब गई. इस रेस्टोरेंट में करीब 10 लोग काम करते थे.

बिना अनुमति ही संचालित हो रहा था रेस्टोरेंट : कोरल पार्क हॉस्टल एसोसिएशन के अध्यक्ष सुनील अग्रवाल भी यहां से गुजर रहे थे, उनका कहना है कि यहां पर बिना अनुमति के ही रेस्टोरेंट संचालित हो रहा था. इसी तरह से पास के अस्पताल के नर्सिंग कर्मी हरिओम नामा का कहना है कि एकाएक तेज शोर नजर आया. इसके तत्काल बाद ही हमारे पास घायल लोग आकर पहुंचते रहे. अस्पताल के ही अन्य कार्मिक तेज सिंह का कहना है कि यहां पर अक्सर बड़ी संख्या में लोग बैठे रहते थे और इसका मालिक और स्टाफ भी अस्पताल में उपचार के लिए आए थे. बाद में पुलिस ने एंबुलेंस से उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया.