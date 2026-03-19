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भिंडी और गोभी काटने की नायाब मशीन, कीमत बेहद कम.. कृषि वैज्ञानिकों ने इजाद की सब्जी खेती की नई तकनीक

भिंडी काटने के लिए भिंडी कल्टीवेटर यंत्र: डॉ. अभिषेक राज बताया कि भिंडी की फसल के लिए तैयार किया गया भिंडी कल्टीवेटर किसानों के लिए काफी उपयोगी साबित हो सकता है. सामान्य तौर पर भिंडी की तुड़ाई करते समय किसानों के हाथों में खुजली की समस्या हो जाती है क्योंकि भिंडी के पौधों और पत्तों में ऐसे केमिकल होते हैं जो त्वचा पर असर डालते हैं.

"इन मशीनों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इन्हें बेहद कम लागत में तैयार किया गया है, जिससे छोटे किसान भी आसानी से इनका उपयोग कर सकें. विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग विंग ने इसे डेवलप किया है."- डॉ. अभिषेक राज, सहायक प्रोफेसर और वैज्ञानिक, डॉ. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, समस्तीपुर

इंजीनियरिंग विंग ने डेवलप किया यंत्र: स्टॉल पर मौजूद विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग विभाग के सहायक प्रोफेसर और वैज्ञानिक डॉ. अभिषेक राज ने बताया कि इन सभी उपकरणों को विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने मिलकर तैयार किया है. उन्होंने कहा कि पहले वैज्ञानिकों की टीम ने इन मशीनों की डिजाइन तैयार की और उसके बाद तकनीकी टीम ने उसे एक उपयोगी यंत्र के रूप में विकसित किया.

इन उपकरणों का उद्देश्य किसानों के श्रम को कम करना, खेती को अधिक सुविधाजनक बनाना और उत्पादन क्षमता को बढ़ाना है. स्टॉल पर भिंडी कल्टीवेटर, गोभी कल्टीवेटर और पौधा लगाने वाली सेमी ऑटोमेटेड मशीन जैसी कई तकनीकें प्रदर्शित की गई हैं. इन मशीनों को देखने और उनके बारे में जानकारी लेने के लिए किसानों और कृषि की पढ़ाई कर रहे छात्रों की अच्छी-खासी भीड़ जुट रही है.

विश्वविद्यालय का स्टॉल आकर्षण का केंद्र: मेले में विभिन्न कंपनियों और संस्थानों के स्टॉल लगाए गए हैं लेकिन इनमें समस्तीपुर के पूसा स्थित डॉ राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय का स्टॉल किसानों के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. कृषि विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग विभाग द्वारा विकसित कई कम लागत वाली मशीनें यहां प्रदर्शित की गई हैं, जिन्हें खास तौर पर छोटे और सीमांत किसानों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है.

पटना: राजधानी पटना के गांधी मैदान में इन दिनों कृषि यांत्रिक मेला किसानों और कृषि से जुड़े लोगों के लिए खास आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. मेले में खेती-किसानी से जुड़े आधुनिक उपकरणों और तकनीकों की झलक देखने को मिल रही है. यहां प्रदर्शित मशीनें न केवल खेती के काम को आसान बनाती हैं, बल्कि पैदावार बढ़ाने और खेती के दौरान फसलों को होने वाली क्षति को भी कम करने में मददगार साबित हो सकती हैं.

300 रुपये में धांसू भिंडी तोड़ने वाली मशीन (ETV Bharat)

इस मशीन की मदद से किसान बिना हाथ लगाए भिंडी की तुड़ाई कर सकते हैं. यह मशीन एक घंटे में लगभग 15 किलो भिंडी तोड़ने की क्षमता रखती है. खास बात यह है कि इस उपकरण की कीमत मात्र 300 रुपये रखी गई है. मशीन के उपयोग से भिंडी को हाथ से छूने की जरूरत नहीं पड़ती और तुड़ाई के बाद उसे संग्रहित करने की प्रक्रिया भी आसान हो जाती है.

सब्जी के पौधे लगाने के लिए सेमी ऑटोमेटेड मशीन: डॉ. अभिषेक राज ने बताया कि सब्जी और फल के पौधे लगाने के लिए भी एक खास सेमी ऑटोमेटेड मशीन विकसित की गई है. इस मशीन की कीमत करीब 2500 रुपये है और इसका संचालन बेहद आसान है. इसमें दोनों तरफ पाइप लगे होते हैं, जिनमें पौधे डाले जाते हैं. मशीन में पहिए लगे होने के कारण इसे खेत में आसानी से आगे बढ़ाया जा सकता है. जब किसान मशीन को हाथ से दबाते हैं तो यह स्वतः जमीन में गड्ढा बनाकर पौधा लगा देती है और फिर मिट्टी को बराबर भी कर देती है. इस प्रक्रिया के कारण पौधा लगाने के दौरान उसके क्षतिग्रस्त होने की संभावना लगभग समाप्त हो जाती है.

सब्जी के पौधे लगाने के लिए सेमी ऑटोमेटेड मशीन (ETV Bharat)

एक घंटे में 360 पौधा लगाने की क्षमता: उन्होंने बताया कि इस मशीन की एक और खासियत यह है कि इससे किसानों को बार-बार झुककर पौधे लगाने की जरूरत नहीं पड़ती. इससे कमर दर्द जैसी समस्याओं से भी राहत मिलती है और खेत में पौधे एक समान दूरी पर लगते जाते हैं. समय की बचत के साथ-साथ श्रम भी कम लगता है. यह मशीन एक घंटे में लगभग 360 पौधे लगाने की क्षमता रखती है, जिससे बड़े क्षेत्र में भी कम समय में पौधारोपण किया जा सकता है.

गोभी के कटाई के लिए बैटरी से चलने वाली मशीन: डॉ. अभिषेक राज ने बताया कि इसके अलावा विश्वविद्यालय ने गोभी की फसल की कटाई के लिए भी एक विशेष मशीन विकसित की है. यह बैटरी से चलने वाली मशीन है और इसकी कीमत करीब 8500 रुपये रखी गई है. मशीन में मोटर लगी होती है और बैटरी ऑन करने के बाद यह स्वतः आगे बढ़ती रहती है. इसमें एक स्विच सिस्टम लगा होता है, जिसकी मदद से गोभी की कटाई की जाती है. कटाई के बाद मशीन खुद ही गोभी को उठाकर बॉक्स में डाल देती है. इससे किसानों को बार-बार झुककर फसल काटने की परेशानी नहीं होती और कटाई का काम तेजी से पूरा हो जाता है.

गोभी काटने की नायाब मशीन (ETV Bharat)

1 घंटे में कटेगी 255 गोभी फसल: यह मशीन एक घंटे में लगभग 255 गोभी की कटाई करने में सक्षम है. चाहे ब्रोकली हो, बंदा गोभी हो या पत्ता गोभी, सभी प्रकार की गोभी की फसल के लिए यह मशीन उपयोगी है. डॉ अभिषेक राज ने कहा कि यह उपकरण छोटे किसानों के लिए विशेष रूप से लाभकारी हो सकता है क्योंकि किसान अकेले ही इस मशीन की मदद से कम समय में अधिक फसल की कटाई कर सकते हैं. इस मशीन से मैनपावर की डिपेंडेंसी कम होती है.

कुलपति की प्रेरणा से तैयार हुआ यंत्र: डॉ. अभिषेक राज के अनुसार इन सभी मशीनों के विकास में विश्वविद्यालय प्रशासन का भी अहम योगदान रहा है. उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. पीएस पांडेत की प्रेरणा से ही वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को नई तकनीक विकसित करने के लिए प्रोत्साहन मिला. कुलपति ने वैज्ञानिकों को पूरी स्वतंत्रता दी कि वे ऐसी मशीनें विकसित करें जो कम लागत में किसानों के लिए उपयोगी साबित हों और खेती को अधिक लाभदायक बना सकें.

विश्वविद्यालय को तीनों मशीनों का है पेटेंट: उन्होंने यह भी बताया कि इन तीनों मशीनों का पेटेंट विश्वविद्यालय के पास है और इसके अलावा भी कई अन्य उपकरण विकसित किए गए हैं जिनका पेटेंट संस्थान के पास मौजूद है. किसान यदि इन मशीनों को खरीदना चाहते हैं तो वे सीधे पूसा स्थित विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग विभाग से संपर्क कर सकते हैं.

इसके अलावा विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन ऑर्डर भी दिया जा सकता है. ऑनलाइन भुगतान करने के बाद मशीन को डाक के जरिए किसानों के बताए गए पते पर भेज दिया जाता है. उन्होंने कहा कि इस तरह की कम लागत वाली तकनीकें खेती को अधिक आधुनिक और लाभकारी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है.

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