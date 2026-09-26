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दिल्ली में रामलीला, दुर्गा पूजा और छठ पूजा के सफल आयोजनों के लिए तीन विशेष समितियों का गठन

रामलीला, दुर्गा पूजा और छठ की तैयारियों के लिए दिल्ली सरकार ने बनाईं तीन समितियां.

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दिल्ली की सीएम रेखा और मंत्री कपिल मिश्रा (फाइल फोटो)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 26, 2026 at 4:56 PM IST

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नई दिल्ली: त्योहारों का सीजन शुरू होने जा रहा है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देश पर राजधानी दिल्ली में रामलीला, दुर्गा पूजा और छठ पूजा के आयोजनों को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए तीन अलग-अलग विशेष समितियों का गठन किया गया है. सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि शहर में आस्था के इन महान पर्वों के दौरान श्रद्धालुओं और आयोजन समितियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हों. इन समितियों में मंत्रियों, विधायकों और प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ताओं को शामिल किया गया है, जो स्थानों को अंतिम रूप देने से लेकर सुरक्षा, साफ-सफाई और नागरिक सुविधाओं की निगरानी करेंगे.

रामलीला तैयारियों की कमान मंत्री रविंद्र इंद्रराज सिंह के पास

दिल्ली में आयोजित होने वाली रामलीलाओं के लिए गठित समिति की अध्यक्षता समाज कल्याण, एससी/एसटी कल्याण, सहकारिता और चुनाव मंत्री रविंद्र इंद्रराज सिंह करेंगे. इस समिति में विधायक अशोक गोयल, अनिल कुमार शर्मा, श्याम शर्मा, संजय गोयल और संदीप सहरावत को सदस्य बनाया गया है, जबकि राजस्व सचिव सह मंडलायुक्त इसके सदस्य सचिव होंगे.

यह समिति सिंगल-विंडो सिस्टम के तहत जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय से जरूरी एनओसी दिलाने में मदद करेगी. इसके अलावा रामलीला स्थलों पर पेयजल, चिकित्सा सहायता, एम्बुलेंस, अग्निशमन सेवाएं, सुरक्षा, मोबाइल शौचालय, यातायात प्रबंधन, साफ-सफाई, फॉगिंग और निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना इसकी मुख्य जिम्मेदारी होगी. साथ ही, आयोजनों के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण, 'वोकल फॉर लोकल', जल संरक्षण, स्वदेशी और 'नशा मुक्त भारत' जैसे अभियानों का संदेश भी जन-जन तक पहुंचाया जाएगा.

''रामलीला, दुर्गा पूजा और छठ पूजा केवल धार्मिक आयोजन नहीं हैं, बल्कि यह दिल्ली की सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता की पहचान हैं. सरकार की प्राथमिकता है कि परंपराओं का सम्मान करते हुए लोगों की आस्था और सुविधाओं को समान महत्व दिया जाए, ताकि सभी पर्व पूरी भव्यता और भाईचारे के साथ संपन्न हो सकें.''- रेखा गुप्ता, मुख्यमंत्री, दिल्ली

दुर्गा पूजा के लिए मंत्री कपिल मिश्रा संभालेंगे मोर्चा

दुर्गा पूजा के आयोजन और स्थलों के चयन के लिए गठित समिति की अध्यक्षता कला एवं संस्कृति मंत्री कपिल मिश्रा करेंगे. इस समिति में विधायक शिखा रॉय, विधायक नीरज बसोया के साथ-साथ सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि भट्टाचार्य, देवदत्त भारद्वाज और अरुण मुखर्जी को सदस्य नियुक्त किया गया है. राजस्व सचिव सह मंडलायुक्त इसके भी सदस्य सचिव होंगे.

दुर्गा पूजा समितियों सिंगल-विंडो व्यवस्था के जरिए एनओसी प्रक्रिया को सुगम बनाएगी. पूजा स्थलों पर सुरक्षा, स्वच्छता, चिकित्सा, पेयजल और बिजली के पुख्ता इंतजाम करने के साथ-साथ यह समिति प्रतिमा विसर्जन के लिए कृत्रिम या अस्थायी तालाबों और टैंकों की व्यवस्था पर विशेष ध्यान देगी. विसर्जन के बाद बची हुई सामग्री की समय पर सफाई सुनिश्चित करना भी इसी के दायरे में होगा.

छठ पूजा के लिए भी विशेष समिति गठित

वहीं, पूर्वांचल के महापर्व छठ पूजा की तैयारियों को लेकर गठित समिति की कमान भी संस्कृति मंत्री कपिल मिश्रा को सौंपी गई है. इस समिति में विधायक अभय कुमार वर्मा, चंदन कुमार चौधरी, संदीप सहरावत और दीपक चौधरी के अलावा सामाजिक कार्यकर्ता संतोष ओझा को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है. यह समिति घाटों और आयोजनों स्थलों पर सुरक्षा, यातायात प्रबंधन, मोबाइल टॉयलेट, फॉगिंग, बिजली और पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं की कड़ी निगरानी करेगी, ताकि व्रतियों को अर्घ्य देने में कोई दिक्कत न हो.

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