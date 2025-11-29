ETV Bharat / state

संपत्ति के लालच में तीन बेटों ने की थी मां-बाप की हत्या, पुलिस ने किया खुलासा

आरोपी अधिवक्ता और बेटों को गिरफ्तार कर जेल भेजा, मामले की जांच की जा रही.

दंपत्ति के हत्या मामले में चार गिरफ्तार
दंपत्ति के हत्या मामले में चार गिरफ्तार (Photo Credit; Shravasti Police)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 29, 2025 at 10:05 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

श्रावस्ती: जिले में तीन बेटों ने संपत्ति के लालच में मां-बाप की हत्या कर दी. एसपी ने बताया कि इस हत्याकांड के खुलासे के लिए टीम का गठन किया गया था. मामले में आरोपी अधिवक्ता और तीनों बेटों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है. आगे की विधिक कार्रवाई में की जा रही है.

एसपी राहुल भाटी के मुताबिक, जनपद के इकौना थाना क्षेत्र खावा पोखर ग्राम में बीते शनिवार को घर के बाहर पूर्व प्रधान दंपत्ति का शव मिला था. मामले की जानकारी होते ही जिले के आलाधिकारी घटनास्थल का निरीक्षण कर शवों को पोस्टमार्टम में लिए भेज दिया था. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दंपत्ति के मौत के कारण का पता चला. इसके बाद शक के आधार पर आरोपी बेटों से पूछताछ की गई तो पूरे मामले का खुलासा हुआ.

एसपी ने बताया कि रोशन अली और पत्नी वसीला के सौतेले बेटे नसीब, हबीब व मुसीबत व अधिवक्ता प्रभाकर त्रिपाठी उर्फ रिंकू ने संपत्ति और दुकानों को हड़पने के लिए मिलकर हत्या की साजिश रची थी. मौका मिलते ही बेटों ने मां-बाप की गला दबाकर हत्या कर दी थी. इस मामले में तीनों बेटों के साथ अधिवक्ता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है. मामले की जांच की जा रही है.

TAGGED:

SHRAVASTI MURDER NEWS
MURDER NEWS
MURDER IN UP
CRIME NEWS
PARENTS MURDER IN SHRAVASTI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.