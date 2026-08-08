लखीमपुर खीरी; स्कूल की कक्षा में निकले तीन सांप, महिला रेस्क्यूवर ने किया रेस्क्यू
महिला रेस्क्यूवर नजरून निशा ने बताया कि विद्यालय से सांपों को सुरक्षित तरीके से रेस्क्यू कर लिया गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 8, 2026 at 8:33 PM IST
लखीमपुर खीरी : जिले में पलिया रेंज के अंतर्गत रिखीपुरवा गांव स्थित एक विद्यालय में उस समय हड़कंप मच गया, जब स्कूल की एक कक्षा में एक साथ तीन सांप दिखाई दिए. सांपों को देखकर स्कूली बच्चे डर गए और काफी देर तक कमरे में जाने से बचते रहे. विद्यालय स्टाफ ने तत्काल इसकी सूचना रेस्क्यू टीम को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची रेस्क्यूवर नज़रून निशा ने तीनों सांपों को रेस्क्यू कर लिया.
महिला रेस्क्यूवर नजरून निशा ने बताया कि सूचना मिलने पर वह विद्यालय पहुंचीं, जहां एक कक्षा में तीन (Buff-striped Keelback) सांप मौजूद थे. सभी सांपों को सुरक्षित तरीके से रेस्क्यू कर लिया गया. उन्होंने कहा कि सांपों को मारने या उन्हें पकड़ने की कोशिश करने के बजाय तुरंत प्रशिक्षित रेस्क्यूवर को सूचना देनी चाहिए. उन्होंने बच्चों को सर्पदंश से बचाव के उपाय भी बताए और कहा कि सांप प्रकृति के महत्वपूर्ण जीव हैं, इसलिए उन्हें नुकसान पहुंचाने के बजाय सुरक्षित रेस्क्यू कर उनके प्राकृतिक आवास में छोड़ना चाहिए.
मिली जानकारी के अनुसार, रिखीपुरवा गांव के एक विद्यालय में बच्चे रोजाना की तरह पढ़ाई कर रहे थे. इसी दौरान एक कक्षा में सांप दिखाई देने से बच्चों में अफरा-तफरी की स्थिति बन गई. एक साथ तीन सांप नजर आने से बच्चों और विद्यालय स्टाफ की चिंता और बढ़ गई. हालांकि समय रहते सांपों को पकड़ने के लिए रेस्क्यूवर को सूचना दी गई.
सूचना मिलते ही दुधवा टाइगर रिजर्व में तैनात रेस्क्यूवर नज़रून निशा मौके पर पहुंचीं. उन्होंने सावधानीपूर्वक कक्षा का निरीक्षण किया और काफी सतर्कता के साथ तीनों सांपों को सुरक्षित रेस्क्यू किया. रेस्क्यू के बाद विद्यालय के बच्चों और स्टाफ ने राहत की सांस ली.
रेस्क्यूवर ने बच्चों को सांपों के प्रति डर के बजाय सावधानी और जागरूकता रखने की सलाह दी. उन्होंने सांपों की पहचान, उनके प्राकृतिक व्यवहार और पारिस्थितिकी तंत्र में उनकी भूमिका के बारे में जानकारी दी. साथ ही बच्चों को यह भी समझाया कि हर सांप जहरीला या इंसानों के लिए खतरनाक नहीं होता. रेस्क्यू के बाद तीनों सांपों को सुरक्षित रूप से उनके प्राकृतिक आवास में छोड़ दिया गया.
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