लखनऊ में डेढ़ करोड़ की हेरोइन के साथ पकड़े गए तीन तस्कर, अर्टिगा कार से सप्लाई करने जा रहे थे, बीबीडी विराज टावर के पास पुलिस ने घेरा

लखनऊ : राजधानी में मादक पदार्थों के कारोबार पर एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) ने बड़ी कार्रवाई की है. विभूतिखंड थाना क्षेत्र में दबिश देकर हेरोइन की सप्लाई कर रहे तीन तस्करों को गिरफ्तार किया है. तस्करों के कब्जे से 550 ग्राम हेरोइन बरामद की गई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत लगभग डेढ़ करोड़ रुपए बताई जा रही है.

गोरखपुर ANTF यूनिट ने विभूतिखंड पुलिस की मदद से रविवार को मुखबिर की सूचना पर शहीद पथ मार्ग पर दबिश दी. कामता चौराहे से कुछ दूरी पर बीबीडी विराज टावर के सामने ANTF ने पुलिस के साथ एक अर्टिगा कार को घेरा. कार की तलाशी लेने पर हेरोइन बरामद हुई.

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मोहम्मद अनस (24) टिकरा उस्मा गांव, जैतपुर, बाराबंकी, नासिर अली (55) टिकरा उस्मा गांव, जैतपुर, बाराबंकी, मोहम्मद अरसलान (21) टिकनिया मऊ गांव, गोसाईगंज, लखनऊ के रूप में हुई है. पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे अपने ही गांव के एक व्यक्ति से हेरोइन लेकर उसे बेचने जा रहे थे.