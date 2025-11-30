ETV Bharat / state

लखनऊ में डेढ़ करोड़ की हेरोइन के साथ पकड़े गए तीन तस्कर, अर्टिगा कार से सप्लाई करने जा रहे थे, बीबीडी विराज टावर के पास पुलिस ने घेरा

तस्करों के कब्जे से 550 ग्राम हेरोइन बरामद की गई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग डेढ़ करोड़ रुपए बताई जा रही है.

ANTF और पुलिस ने तीन तस्करों को किया गिरफ्तार.
ANTF और पुलिस ने तीन तस्करों को किया गिरफ्तार. (Photo Credit; Lucknow Police)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 30, 2025 at 4:24 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ : राजधानी में मादक पदार्थों के कारोबार पर एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) ने बड़ी कार्रवाई की है. विभूतिखंड थाना क्षेत्र में दबिश देकर हेरोइन की सप्लाई कर रहे तीन तस्करों को गिरफ्तार किया है. तस्करों के कब्जे से 550 ग्राम हेरोइन बरामद की गई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत लगभग डेढ़ करोड़ रुपए बताई जा रही है.

गोरखपुर ANTF यूनिट ने विभूतिखंड पुलिस की मदद से रविवार को मुखबिर की सूचना पर शहीद पथ मार्ग पर दबिश दी. कामता चौराहे से कुछ दूरी पर बीबीडी विराज टावर के सामने ANTF ने पुलिस के साथ एक अर्टिगा कार को घेरा. कार की तलाशी लेने पर हेरोइन बरामद हुई.

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मोहम्मद अनस (24) टिकरा उस्मा गांव, जैतपुर, बाराबंकी, नासिर अली (55) टिकरा उस्मा गांव, जैतपुर, बाराबंकी, मोहम्मद अरसलान (21) टिकनिया मऊ गांव, गोसाईगंज, लखनऊ के रूप में हुई है. पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे अपने ही गांव के एक व्यक्ति से हेरोइन लेकर उसे बेचने जा रहे थे.

इंस्पेक्टर विभूतिखंड अमर सिंह ने बताया, कमिश्नरेट लखनऊ में तीनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. पुलिस अब इस गिरोह के पूरे नेटवर्क और सप्लाई चेन की जांच कर रही है, ताकि इसमें शामिल अन्य लोगों तक भी पहुंचा जा सके. तस्करों के कब्जे से 550 ग्राम अवैध हेरोइन, एक अर्टिगा कार, चार एंड्रॉयड मोबाइल फोन और 8,900 नकद बरामद किए गए हैं.

यह भी पढ़ें : मैं सिर्फ 2 घंटे सो पाता हूं...मेरे विद्यालय के बच्चों को खूब प्यार देना'; SIR ड्यूटी में तैनात मुरादाबाद के BLO ने भी दी जान

TAGGED:

HEROIN RECOVERED IN LUCKNOW
HEROIN SMUGGLER ARRESTED IN LUCKNOW
LUCKNOW NEWS
लखनऊ में पकड़ी गई हेरोइन
LUCKNOW NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.