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सहारनपुर : 4.76 करोड़ की स्मैक और 10.30 लाख कैश के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार, बरेली से जुड़ा है नेटवर्क

पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सहारनपुर के गंगोह क्षेत्र के पखनपुर निवासी सन्नी, बरेली के कादरगंज निवासी अर्शलान उर्फ गुड्डू और शाहजहांपुर के नरेना निवासी हर्षित के रूप में हुई है. सन्नी और हर्षित वर्तमान में बरेली में रह रहे थे.

सहारनपुर : जनपद में नकुड़ थाना पुलिस ने स्मैक तस्करी के एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए तीन तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 2 किलो 380 ग्राम स्मैक बरामद हुई है. पुलिस के मुताबिक, बरामद स्मैक की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 4 करोड़ 76 लाख रुपये है. इसके अलावा आरोपियों के पास से 10 लाख, 30 हजार रुपये नकद, चार मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक कांटा और एक बाइक भी मिली है.

एसएसपी अभिनंदन के मुताबिक, तीनों तस्करों को नकुड़ से अंबेहटापीर बिजलीघर चौराहे के पास चेकिंग के दौरान पकड़ा गया है. तलाशी में सन्नी के पास 950 ग्राम, अर्शलान के पास 900 ग्राम और हर्षित के पास 530 ग्राम स्मैक मिली. पुलिस की पूछताछ में सन्नी ने बताया कि तीनों आरोपी बरेली के फतेहगंज पूर्वी क्षेत्र निवासी जिलानी उर्फ बबलू से स्मैक खरीदते थे. जिलानी अर्शलान का मामा बताया गया है.

बरामद स्मैक और कैश (Photo Credit; ETV Bharat)

एसएसपी ने बताया कि ये आरोपी स्मैक को आगे अलग-अलग ग्राहकों तक पहुंचाते थे. बरामद नकदी को भी आरोपियों ने स्मैक की बिक्री से मिली रकम बताया है. पूछताछ में सहारनपुर के सरसावा क्षेत्र के बुढेड़ा निवासी अमित उर्फ अनित का नाम भी सामने आया है. पुलिस के मुताबिक, अमित पहले से स्मैक तस्करी के मामले में जेल में है. उसके जेल जाने के बाद उसके भतीजे आर्यन के इस कारोबार को संभालने की बात सामने आई है.

एसएसपी के अनुसार, सन्नी का आपराधिक इतिहास है. उसके खिलाफ 2021 में चिलकाना थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था. उसी साल गागलहेड़ी थाने में भी उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा में मुकदमा दर्ज हुआ था. अब पुलिस गिरफ्तार आरोपियों के मोबाइल फोन, संपर्कों और पैसों के लेन देन की जांच कर रही है, ताकि इस पूरे नेटवर्क का भंडाफोड़ किया जा सके.

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