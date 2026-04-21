सावधान! शराबबंदी के बीच 'सूखे नशे' का कारोबार! नशीले इंजेक्शन, कफ सिरप और एंटी वेनम के साथ 3 पकड़ाए
राजधानी पटना में बड़े ड्रग सिंडिकेट का पुलिस ने खुलासा किया. 1.25 करोड़ के नशीले इंजेक्शन के साथ तीन लोगों को पकड़ा गया है.
Published : April 21, 2026 at 2:33 PM IST
पटना: बिहार में शराबंबदी के बाद से सूखे नशे का कारोबार तेजी से फल-फूल रहा है. ताजा मामला राजधानी पटना से सामने आया है. अवैध नशीले पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है. गुप्त सूचना और तकनीकी अनुसंधान के आधार पर की गई लगातार छापेमारी में भारी मात्रा में प्रतिबंधित नशीले इंजेक्शन और दवाइयों का भंडाफोड़ किया गया है.
1.25 करोड़ का नशीला इंजेक्शन और सिरप बरामद: इस कार्रवाई में कुल तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि जब्त सामग्री की अनुमानित कीमत करीब 1.25 करोड़ रुपये आंकी गई है. पटना पूर्वी एसपी परिचय कुमार के अनुसार, 20 अप्रैल 2026 को चित्रगुप्तनगर, मुसल्लहपुर, कंकड़बाग और गोपालपुर थाना क्षेत्रों में संयुक्त कार्रवाई की गई थी.
ड्रग सिंडिकेट का भंडाफोड़ : इस दौरान अवैध भंडारण, परिवहन और सप्लाई से जुड़े संगठित नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ. मामले की शुरुआत 19 अप्रैल को चित्रगुप्तनगर थाना क्षेत्र में एक मोटरसाइकिल से नशीले इंजेक्शन ले जाने की सूचना से हुई थी. सूचना की गंभीरता को देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर नगर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया.
गिरफ्तार शख्स का आपराधिक इतिहास: टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अरनव कुमार नामक अभियुक्त को गिरफ्तार किया. गिरफ्तार अभियुक्त की निशानदेही पर कंकड़बाग स्थित एक गोदाम में छापेमारी की गई. जांच के दौरान यह भी सामने आया कि गिरफ्तार अभियुक्त का पूर्व में आपराधिक इतिहास रहा है.
"गोदाम से 31,250 नशीले इंजेक्शन, 5,760 प्रतिबंधित कोडिनयुक्त कफ सिरप और 35 स्नेक वेनम एंटीसिरम बरामद किए गए. साथ ही एक स्कूटी, दो मोटरसाइकिल, एक कार और दो मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं."- परिचय कुमार, पूर्वी एसपी, पटना
तीन आरोपी गिरफ्तार: वहीं, पहले गिरफ्तार किए गए मंटू कुमार से पूछताछ के आधार पर मुसल्लहपुर थाना क्षेत्र से छोटू कुमार को 2,000 एम्पुल इंजेक्शन के साथ गिरफ्तार किया गया है. छोटू कुमार की निशानदेही पर गोपालपुर थाना क्षेत्र में स्थित एक अन्य गोदाम से 33,800 एम्पुल प्रतिबंधित इंजेक्शन बरामद किए गए. इस गोदाम के मालिक को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.
सभी नशीली दवाओं के भंडारण और आपूर्ति में संलिप्त: पूरे अभियान के दौरान पुलिस ने कुल 67,050 एम्पुल प्रतिबंधित इंजेक्शन और 5,760 कफ सिरप जब्त किए हैं. प्रारंभिक जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि सभी आरोपी एक बड़े अवैध नेटवर्क का हिस्सा हैं, जो नशीली दवाओं के भंडारण और आपूर्ति में संलिप्त थे.
नगर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) परिचय कुमार ने बताया कि मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और इस नेटवर्क से जुड़े अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है. पुलिस की इस कार्रवाई को अवैध नशा कारोबार के खिलाफ बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है.
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