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सावधान! शराबबंदी के बीच 'सूखे नशे' का कारोबार! नशीले इंजेक्शन, कफ सिरप और एंटी वेनम के साथ 3 पकड़ाए

पटना: बिहार में शराबंबदी के बाद से सूखे नशे का कारोबार तेजी से फल-फूल रहा है. ताजा मामला राजधानी पटना से सामने आया है. अवैध नशीले पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है. गुप्त सूचना और तकनीकी अनुसंधान के आधार पर की गई लगातार छापेमारी में भारी मात्रा में प्रतिबंधित नशीले इंजेक्शन और दवाइयों का भंडाफोड़ किया गया है.

1.25 करोड़ का नशीला इंजेक्शन और सिरप बरामद: इस कार्रवाई में कुल तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि जब्त सामग्री की अनुमानित कीमत करीब 1.25 करोड़ रुपये आंकी गई है. पटना पूर्वी एसपी परिचय कुमार के अनुसार, 20 अप्रैल 2026 को चित्रगुप्तनगर, मुसल्लहपुर, कंकड़बाग और गोपालपुर थाना क्षेत्रों में संयुक्त कार्रवाई की गई थी.

ड्रग सिंडिकेट का भंडाफोड़ (ETV Bharat)

ड्रग सिंडिकेट का भंडाफोड़ : इस दौरान अवैध भंडारण, परिवहन और सप्लाई से जुड़े संगठित नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ. मामले की शुरुआत 19 अप्रैल को चित्रगुप्तनगर थाना क्षेत्र में एक मोटरसाइकिल से नशीले इंजेक्शन ले जाने की सूचना से हुई थी. सूचना की गंभीरता को देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर नगर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया.

गिरफ्तार शख्स का आपराधिक इतिहास: टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अरनव कुमार नामक अभियुक्त को गिरफ्तार किया. गिरफ्तार अभियुक्त की निशानदेही पर कंकड़बाग स्थित एक गोदाम में छापेमारी की गई. जांच के दौरान यह भी सामने आया कि गिरफ्तार अभियुक्त का पूर्व में आपराधिक इतिहास रहा है.

"गोदाम से 31,250 नशीले इंजेक्शन, 5,760 प्रतिबंधित कोडिनयुक्त कफ सिरप और 35 स्नेक वेनम एंटीसिरम बरामद किए गए. साथ ही एक स्कूटी, दो मोटरसाइकिल, एक कार और दो मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं."- परिचय कुमार, पूर्वी एसपी, पटना