सिमडेगा में 28 किलो गांजा बरामद, पुलिस की शिकंजे में तीन तस्कर
सिमडेगा में 28 किलो अवैध गांजा के साथ तीन तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है.
Published : April 15, 2026 at 1:37 PM IST
सिमडेगा: जिले के बांसजोर ओपी क्षेत्र में पुलिस ने गांजा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. छापेमारी के दौरान पुलिस ने लगभग 28 किलो गांजा के साथ तीन तस्करों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों के पास से एक कार और चार मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं. इस संबंध में एसडीपीओ ने बताया कि पुलिस अधीक्षक को गुप्त सूचना मिली थी कि राउरकेला से सिमडेगा के रास्ते एक कार के माध्यम से गांजा की तस्करी की जा रही है.
सूचना मिलते ही एसपी के निर्देश पर एक टीम का गठन किया गया और जांच अभियान चलाया गया. अभियान के दौरान रायबोगा भुकुमुंडा के समीप एक संदिग्ध कार को रोकने का प्रयास किया गया. लेकिन पुलिस को देखकर चालक ने वाहन तेज गति से भगाने की कोशिश की. पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए वाहन का पीछा कर पकड़ लिया.
गांजे के 14 पैकेट बरामद
वाहन की तलाशी लेने पर भूरे टेप से लिपटे 14 पैकेट गांजा बरामद किया गया, जिसका कुल वजन 27.998 किलोग्राम पाया गया. इसके अलावा एक काले रंग की होंडा सिटी कार और चार मोबाइल फोन भी जब्त किए गए. गिरफ्तार आरोपियों में पश्चिम बंगाल और बिहार के तस्कर शामिल हैं. पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि गांजा को राउरकेला से लाकर विभिन्न स्थानों तक पहुंचाने की योजना थी.
तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा
पुलिस इस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में भी जुटी हुई है. पुलिस ने तीनों आरोपियों अभिषेक कुमार साव, राहुल कुमार सिंह और अर्पणा मंडल को गिरफ्तार कर बुधवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. इस कार्रवाई में बांसजोर थाना पुलिस की सक्रिय भूमिका रही. पुलिस की इस कार्रवाई से क्षेत्र में अवैध नशा कारोबार करने वालों में हड़कंप मच गया है.
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