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सिमडेगा में 28 किलो गांजा बरामद, पुलिस की शिकंजे में तीन तस्कर

सिमडेगा: जिले के बांसजोर ओपी क्षेत्र में पुलिस ने गांजा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. छापेमारी के दौरान पुलिस ने लगभग 28 किलो गांजा के साथ तीन तस्करों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों के पास से एक कार और चार मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं. इस संबंध में एसडीपीओ ने बताया कि पुलिस अधीक्षक को गुप्त सूचना मिली थी कि राउरकेला से सिमडेगा के रास्ते एक कार के माध्यम से गांजा की तस्करी की जा रही है.

सूचना मिलते ही एसपी के निर्देश पर एक टीम का गठन किया गया और जांच अभियान चलाया गया. अभियान के दौरान रायबोगा भुकुमुंडा के समीप एक संदिग्ध कार को रोकने का प्रयास किया गया. लेकिन‌ पुलिस को देखकर चालक ने वाहन तेज गति से भगाने की कोशिश की. पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए वाहन का पीछा कर पकड़ लिया.

गिरफ्तारी को लेकर जानकारी देते एसडीपीओ (ईटीवी भारत)

गांजे के 14 पैकेट बरामद

वाहन की तलाशी लेने पर भूरे टेप से लिपटे 14 पैकेट गांजा बरामद किया गया, जिसका कुल वजन 27.998 किलोग्राम पाया गया. इसके अलावा एक काले रंग की होंडा सिटी कार और चार मोबाइल फोन भी जब्त किए गए. गिरफ्तार आरोपियों में पश्चिम बंगाल और बिहार के तस्कर शामिल हैं. पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि गांजा को राउरकेला से लाकर विभिन्न स्थानों तक पहुंचाने की योजना थी.