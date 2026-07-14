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नशे के कारोबार पर प्रहारः दुमका में ब्राउन शुगर के साथ तीन तस्कर गिरफ्तार

दुमका में पुलिस ने नशे के तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए ब्राउन शुगर पकड़ा है.

Three smugglers arrested with illegal brown sugar in Dumka
दुमका पुलिस के शिकंजे में आरोपी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 14, 2026 at 10:48 PM IST

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दुमकाः जिला के हंसडीहा थाना पुलिस ने ब्राउन शुगर तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग पांच ग्राम ब्राउन शुगर के साथ तीन युवकों को गिरफ्तार किया है. एसडीपीओ नवल किशोर सिंह ने बताया कि उनसे पूछताछ के आधार पर पुलिस आगे के अनुसंधान में जुट गई है.

एक माह के अंदर तीसरी कार्रवाई

नशे के कारोबारियों के खिलाफ पुलिस की यह पिछले एक महीने के भीतर यह तीसरी कार्रवाई है. जिससे इलाके में सक्रिय नशा कारोबारियों में हड़कंप मच गया है क्योंकि इस महीने में कुल आठ तस्कर को गिरफ्तार किया है, जो ब्राउन शुगर के कारोबार में लिप्त थे.

दरअसल, एसपी के निर्देश पर जरमुंडी क्षेत्र के एसडीपीओ नवल किशोर सिंह के नेतृत्व में गठित छापेमारी दल ने आज मंगलवार को पगवारा पहाड़ के समीप छापेमारी कर तीन युवकों को गिरफ्तार किया. उनके पास से लगभग पांच ग्राम ब्राउन शुगर बरामद हुआ. गिरफ्तार युवकों के नाम हैं- मुन्ताज अंसारी उर्फ लखपतिया, रिजवान अंसारी और फिरोज अंसारी उर्फ ठेउआ. ये हंसडीहा थाना क्षेत्र के सिंघनी गांव के रहने वाले हैं.

एसडीपीओ ने दी जानकारी

जरमुंडी एसडीपीओ नवल किशोर सिंह ने बताया कि मंगलवार दोपहर को पता चला कि कुछ युवक पगवारा पहाड़ के समीप ब्राउन शुगर की खरीद-बिक्री के साथ-साथ खुद सेवन भी कर रहे हैं. पुलिस के वहां पहुंचते ही तीनों भागने लगे लेकिन जवानों ने पीछा कर उन्हें दबोच लिया.

उनकी तलाशी के दौरान तीनों के पास से कुल 4.49 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद की गई. जिसमें मुन्ताज के पास 1.91 ग्राम, रिजवान के पास 1.34 ग्राम और फिरोज के पास 1.24 ग्राम ब्राउन शुगर मिला. बरामद मादक पदार्थ को जब्त कर तीनों के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज करते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. उन्होंने बताया कि इन तीनों से जो पूछताछ हुई है, उस आधार पर पुलिस आगे के अनुसंधान में जुट गई है.

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