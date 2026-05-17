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हजारीबाग में ब्राउन शुगर के साथ तीन तस्कर गिरफ्तार, कार और बाइक भी जब्त

हजारीबाग पुलिस की गिरफ्त में तस्कर. ( फोटो-ईटीवी भारत )

हजारीबागः जिले के कोर्रा थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने तीन तस्करों को गिरफ्तार किया है. पकड़े गए तस्करों पास से करीब 20.5 ग्राम ब्राउन शुगर, तीन मोबाइल फोन, एक मोटरसाइकिल और एक कार बरामद किया गया है. इसकी पुष्टि एसडीपीओ सदर अमित आनंद ने की है.

दरअसल, हजारीबाग एसपी अमन कुमार को तस्करों के खिलाफ गुप्त सूचना मिली थी. सूचना सत्यापन के बाद एसपी ने अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सदर अमित आनंद के नेतृत्व में एक विशेष छापेमारी टीम गठित की थी. टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जिब्राल्टर हाउस दीपूगढ़ा के पास छापेमारी की और तस्करों को गिरफ्तार कर लिया.

जानकारी देते एसडीपीओ सदर अमित आनंद. (वीडियो-ईटीवी भारत)

गिरफ्तार तस्करों में ये हैं शामिल

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान रोशन कुमार, संदीप कुमार दांगी, और सौरभ कुमार दांगी के रूप में हुई है. ये सभी फिलहाल चतरा निवासी अपने मामा कमल दांगी के घर पर रह रहे थे.