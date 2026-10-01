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गाजीपुर में हथियारों की बड़ी खेप के साथ तीन तस्कर गिरफ्तार

गाजीपुर में तीन हथियार तस्कर गिरफ्तार ( Photo credit;ETV Bharat )

गाजीपुर: जनपद पुलिस ने अंतरराज्यीय हथियार तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर गुरुवार को तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया. स्वाट टीम, सर्विलांस सेल और कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम ने 1 अक्टूबर की रात करीब कैथवलिया पुलिया के पास घेराबंदी कर तीनों युवकों को पकड़ा. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान रतन विश्वकर्मा और रवि कुमार, निवासी भदौरा थाना गहमर, तथा अभिषेक कुमार निवासी फुल्ली थाना दिलदारनगर के रूप में हुई है.