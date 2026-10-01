गाजीपुर में हथियारों की बड़ी खेप के साथ तीन तस्कर गिरफ्तार
आरोपी मध्य प्रदेश के खंडवा और बुरहानपुर से हथियार लेकर गाजीपुर सप्लाई करने आए थे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 1, 2026 at 2:39 PM IST
गाजीपुर: जनपद पुलिस ने अंतरराज्यीय हथियार तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर गुरुवार को तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया. स्वाट टीम, सर्विलांस सेल और कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम ने 1 अक्टूबर की रात करीब कैथवलिया पुलिया के पास घेराबंदी कर तीनों युवकों को पकड़ा. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान रतन विश्वकर्मा और रवि कुमार, निवासी भदौरा थाना गहमर, तथा अभिषेक कुमार निवासी फुल्ली थाना दिलदारनगर के रूप में हुई है.
एसपी डॉ ईरज राजा के अनुसार, तलाशी के दौरान पुलिस ने आरोपियों के पास से कुल 38 अवैध हथियार बरामद किए हैं, जिसमें 18 पिस्टल 32 बोर, एक पिस्टल 9 एमएम और 19 देशी तमंचे 315 बोर शामिल हैं. साथ ही 18 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं, इनमें 11 कारतूस 32 बोर, 2 कारतूस 9 एमएम और 5 कारतूस 315 बोर के हैं. पुलिस ने तीन मोबाइल फोन, 900 रुपये नकद और TVS Apache मोटरसाइकिल भी बरामद की है.
पुलिस की प्रारंभिक पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे मध्य प्रदेश के खंडवा और बुरहानपुर क्षेत्र से हथियार लेकर गाजीपुर आपूर्ति करने आए थे. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि मध्य प्रदेश के अलावा दूसरे राज्यों में इन हथियारों की आपूर्ति करने वाले कौन लोग हैं और गाजीपुर में इनकी खेप किसे दी जानी थी.
पुलिस के अनुसार, मामले में दो अन्य आरोपी वांछित हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की जा रही है. पुलिस हथियारों के स्रोत, दूसरे राज्यों में मौजूद आपूर्तिकर्ताओं, गाजीपुर में इनके संपर्कों और संभावित खरीदारों के बारे में जानकारी जुटा रही है.
बरामद हथियारों और कारतूसों को पुलिस ने कब्जे में लेकर सील कर दिया है. इसके अलावा पुलिस गिरफ्तारी तथा बरामदगी की कार्रवाई की वीडियोग्राफी भी कराई है. तीनों आरोपियों के खिलाफ आयुध अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.
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