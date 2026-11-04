रामपुर में करोड़ों की अफीम के साथ तीन तस्कर गिरफ्तार
आरोपी अफीम की खेप को पंजाब सप्लाई करने जा रहे थे. पुलिस इनके पूरे नेटवर्क का पता लगाने में जुटी है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 4, 2026 at 4:34 PM IST
रामपुर: नशे के खिलाफ कार्रवाई में पुलिस और एएनटीएफ की संयुक्त टीम ने बुधवार को एक स्कॉर्पियो से 20 किलो 497 ग्राम अफीम के साथ तीन तस्करों को गिरफ्तार किया. बरामद अफीम की अनुमानित कीमत एक करोड़ रुपये आंकी जा रही है, जिसको आरोपी पंजाब ले जा रहे थे.
दरअसल, जनपद में पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार के निर्देशन में मादक पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है. इसी अभियान के तहत मुखबिर की सूचना पर बरेली एएनटीएफ यूनिट और सैफनी थाना पुलिस ने बुधवार को संयुक्त रूप से चेकिंग अभियान चलाई.
चेकिंग के दौरान पुलिस की टीम ने एक स्कॉर्पियो वाहन का तलाशी ली. तलाशी के दौरान गाड़ी में सवार तीन व्यक्तियों के कब्जे से 20 किलो 497 ग्राम अफीम बरामद हुई. पुलिस ने मौके से तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिनकी पहचान बरेली जनपद निवासी अवधेश कुमार शर्मा और नवीन कुमार तथा पंजाब निवासी विपिन कुमार के रूप में हुई है.
अपर पुलिस अधीक्षक अनुराग सिंह ने बताया कि एएनटीएफ बरेली यूनिट और सैफनी पुलिस की संयुक्त टीम ने यह कार्रवाई की है, बरामद अफीम की अनुमानित कीमत एक करोड़ रुपये से अधिक की बताई जा रही है. शुरुआती पूछताछ में पता चला है कि दो आरोपी बरेली और एक आरोपी पंजाब का रहने वाला है.
फिलहाल पुलिस ने तीनों गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में कार्रवाई कर, जेल भेज दिया है. पुलिस की इस कार्रवाई को नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ बड़ी सफलता मानी जा रही है.
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