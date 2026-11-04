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रामपुर में करोड़ों की अफीम के साथ तीन तस्कर गिरफ्तार

रामपुर में करोड़ों की अफीम के साथ तीन तस्कर गिरफ्तार ( Photo Credit : ETV Bharat )

रामपुर: नशे के खिलाफ कार्रवाई में पुलिस और एएनटीएफ की संयुक्त टीम ने बुधवार को एक स्कॉर्पियो से 20 किलो 497 ग्राम अफीम के साथ तीन तस्करों को गिरफ्तार किया. बरामद अफीम की अनुमानित कीमत एक करोड़ रुपये आंकी जा रही है, जिसको आरोपी पंजाब ले जा रहे थे.

दरअसल, जनपद में पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार के निर्देशन में मादक पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है. इसी अभियान के तहत मुखबिर की सूचना पर बरेली एएनटीएफ यूनिट और सैफनी थाना पुलिस ने बुधवार को संयुक्त रूप से चेकिंग अभियान चलाई.