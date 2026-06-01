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रांची में ब्राउन शुगर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, मां-बेटे समेत तीन तस्कर गिरफ्तार

रांची में ब्राउन शुगर के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई में तीन तस्कर गिरफ्तार किए गये हैं.

Three Smugglers Arrested in Police action Against Brown Sugar in Ranchi
पुलिस के शिकंजे में आरोपी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 1, 2026 at 5:19 PM IST

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रांचीः राजधानी रांची में नशे के कारोबार के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. वरीय पुलिस अधीक्षक को मिली गुप्त सूचना के आधार पर सुखदेवनगर थाना क्षेत्र के विद्यानगर स्थित करम चौक में छापेमारी कर पुलिस ने मां-बेटे समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के पास से कुल 16.43 ग्राम ब्राउन शुगर की 159 पुड़िया, तीन स्मार्टफोन और 7,320 रुपये नकद बरामद किए गए हैं.

अनिकेत अग्रवाल की गिरफ्तारी से खुला राज

एसएसपी की ओर से प्रेस रिलीज जारी कर बताया गया कि 31 मई 2026 को रोड नंबर-06, विद्यानगर, करम चौक इलाके में अवैध मादक पदार्थों की खरीद-बिक्री की सूचना मिली थी. सूचना के सत्यापन के बाद पुलिस उपाधीक्षक हटिया के नेतृत्व में गठित टीम ने छापेमारी की.

इस दौरान पुलिस को देखकर भागने की कोशिश कर रहे अनिकेत अग्रवाल को गिरफ्तार किया गया. अनिकेत के पास से 20 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद किया गया. गिरफ्तार अनिकेत अग्रवाल की उम्र 23 वर्ष है. उसके पिता प्रमोद कुमार अग्रवाल, मां सिमेंट गली, नमन विद्या स्कूल के पास, विद्यानगर, सुखदेवनगर थाना क्षेत्र के निवासी हैं. बरामद पुड़ियों का कुल वजन 2.05 ग्राम पाया गया है.

अनिकेत की निशानदेही पर मां-बेटे गिरफ्तार

अनिकेत की निशानदेही पर पुलिस ने रोड नंबर-06, विद्यानगर, करम चौक निवासी कुसुम चौबे और उनके पुत्र अंकुश चौबे को गिरफ्तार किया. तलाशी के दौरान कुसुम चौबे के पास से 49 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद हुई. इसका वजन 4.94 ग्राम है. वहीं अंकुश चौबे के पास से 45 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद की गई, वजन 4.65 ग्राम है. इसके अलावा उनके घर की अलमारी में रखे एक भूरे रंग के पर्स से 45 पुड़िया ब्राउन शुगर (4.79 ग्राम) और बरामद हुई.

स्वीकार किया ब्राउन शुगर बेचने का काम

पुलिस के मुताबिक, पूछताछ के दौरान तीनों आरोपियों ने बरामद पदार्थ को ब्राउन शुगर बताया और इसकी बिक्री करने की बात स्वीकार की. इसके बाद सभी को गिरफ्तार कर सुखदेवनगर थाना लाया गया. इस मामले में सुखदेवनगर थाना कांड संख्या 196/26 दर्ज करते हुए एनडीपीएस एक्ट की धारा 21(b), 22 और 29 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है. पुलिस ने तीनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी अंकुश चौबे पूर्व में आर्म्स एक्ट के मामलों में भी जेल जा चुका है. इस मामले की आगे की जांच जारी है.

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