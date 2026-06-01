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रांची में ब्राउन शुगर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, मां-बेटे समेत तीन तस्कर गिरफ्तार

रांचीः राजधानी रांची में नशे के कारोबार के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. वरीय पुलिस अधीक्षक को मिली गुप्त सूचना के आधार पर सुखदेवनगर थाना क्षेत्र के विद्यानगर स्थित करम चौक में छापेमारी कर पुलिस ने मां-बेटे समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के पास से कुल 16.43 ग्राम ब्राउन शुगर की 159 पुड़िया, तीन स्मार्टफोन और 7,320 रुपये नकद बरामद किए गए हैं.

अनिकेत अग्रवाल की गिरफ्तारी से खुला राज

एसएसपी की ओर से प्रेस रिलीज जारी कर बताया गया कि 31 मई 2026 को रोड नंबर-06, विद्यानगर, करम चौक इलाके में अवैध मादक पदार्थों की खरीद-बिक्री की सूचना मिली थी. सूचना के सत्यापन के बाद पुलिस उपाधीक्षक हटिया के नेतृत्व में गठित टीम ने छापेमारी की.

इस दौरान पुलिस को देखकर भागने की कोशिश कर रहे अनिकेत अग्रवाल को गिरफ्तार किया गया. अनिकेत के पास से 20 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद किया गया. गिरफ्तार अनिकेत अग्रवाल की उम्र 23 वर्ष है. उसके पिता प्रमोद कुमार अग्रवाल, मां सिमेंट गली, नमन विद्या स्कूल के पास, विद्यानगर, सुखदेवनगर थाना क्षेत्र के निवासी हैं. बरामद पुड़ियों का कुल वजन 2.05 ग्राम पाया गया है.

अनिकेत की निशानदेही पर मां-बेटे गिरफ्तार

अनिकेत की निशानदेही पर पुलिस ने रोड नंबर-06, विद्यानगर, करम चौक निवासी कुसुम चौबे और उनके पुत्र अंकुश चौबे को गिरफ्तार किया. तलाशी के दौरान कुसुम चौबे के पास से 49 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद हुई. इसका वजन 4.94 ग्राम है. वहीं अंकुश चौबे के पास से 45 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद की गई, वजन 4.65 ग्राम है. इसके अलावा उनके घर की अलमारी में रखे एक भूरे रंग के पर्स से 45 पुड़िया ब्राउन शुगर (4.79 ग्राम) और बरामद हुई.