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मिर्जापुर में 5 करोड़ के अवैध मादक पदार्थ के साथ तीन तस्कर गिरफ्तार

भदोही, जौनपुर बार्डर से खरीद कर वाराणसी क्षेत्र में ऊंचे दामों में सप्लाई करने जा रहे थे तस्कर.

अवैध मादक पदार्थ के साथ तीन तस्कर गिरफ्तार
अवैध मादक पदार्थ के साथ तीन तस्कर गिरफ्तार (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 9, 2026 at 6:32 PM IST

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मिर्जापुर: नामचीन हस्तियों को परोसे जाने वाले 5 करोड़ के मादक पदार्थों पर पुलिस ने धावा बोल, जब्त कर लिया है. अवैध मादक पदार्थों के साथ पुलिस ने तीन शातिर तस्करों को गिरफ्तार किया है. बरामद अवैध मादक पदार्थ (MDMA) रेव पार्टी में सप्लाई किया जा रहा था. भदोही जौनपुर बार्डर से खरीद कर तस्कर वाराणसी क्षेत्र में ऊंचे दामों में सप्लाई करने जा रहे थे.

अपर पुलिस अधीक्षक नितेश कुमार सिंह के अनुसार, गुप्त सुचना के आधार पर गुरुवार को कछवा पुलिस, भैंसा नहर तिराहा के पास चेकिंग अभियान चला रही थी, इस दौरान, एक बाइक सवार तस्कर से पुलिस ने 1 किलो अवैध मादक पदार्थ एमडीएमए बरामद किया, जिसकी कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में लगभग 5 करोड़ बताई जा रही है.

मादक पदार्थों के साथ गिरफ्तार तस्करों ने पुलिस की पूछताछ में बताया कि भदोही जौनपुर, बॉर्डर से उसने इन मादक पदार्थों को एक व्यक्ति से खरीदा है, जिसे वह वाराणसी क्षेत्र में ऊंचे दामों पर बेचने के लिए ले जा रहे थे. इस दौरान पकड़ लिया गया.

तीनों गिरफ्तार आरोपियों की पहचान इंद्रेश कुमार सिंह ,विनीत सिंह और अमित कुमार सिंह के तौर पर हुई है, जो कछवा थाना क्षेत्र के बरैनी गांव के रहने वाले हैं. आईपीएस गणेश के नेतृत्व में पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है.

इस संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक नितेश कुमार सिंह ने पुलिस लाइन सभागार में गुरुवार को प्रेस वार्ता कर बताया कि तीन शातिर तस्कर को गिरफ्तार किया गया है, इनके पास से 5 करोड़ का अवैध मादक पदार्थ एमडीएमके बरामद किया गया है. यह तस्कर जौनपुर भदोही के बॉर्डर से मादक पदार्थ लेकर वाराणसी सप्लाई करने जा रहे थे, फिलहाल पूछताछ कर इन्हें जेल भेजा जा रहा है.

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