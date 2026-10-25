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मथुरा में एक करोड़ पच्चीस लाख की गांजे के साथ तीन तस्कर गिरफ्तार

मथुरा में गांजे के साथ तीन तस्कर गिरफ्तार ( Photo Credit: ETV Bharat )

मथुरा: एंटी नारकोटिक टॉस्क आगरा और मथुरा की संयुक्त टीम ने रविवार को कार्रवाई कर, एक करोड़ पच्चीस लाख की गांजे के साथ तीन तस्करों को गिरफ्तार किया है. गांजे की सप्लाई हरियाणा के पलवल में की जानी थी.

सीओ रिफायनरी प्रवीण कुमार तिवारी के अनुसार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में आगरा की एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स और जनपद रिफाइनरी पुलिस की संयुक्त टीम वाहनों की चेकिंग कर रही थी. तभी ओडिशा से हरियाणा के पलवल जा रही एक कंटेनर से ढाई कुंतल गांजा बरामद किया गया. पुलिस ने मौके से तीन आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है.