मथुरा में एक करोड़ पच्चीस लाख की गांजे के साथ तीन तस्कर गिरफ्तार
ओडिशा से हरियाणा ले जाने की तैयारी, कंटेनर से 250 कुंतल गांजा बरामद.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 25, 2026 at 6:17 PM IST
मथुरा: एंटी नारकोटिक टॉस्क आगरा और मथुरा की संयुक्त टीम ने रविवार को कार्रवाई कर, एक करोड़ पच्चीस लाख की गांजे के साथ तीन तस्करों को गिरफ्तार किया है. गांजे की सप्लाई हरियाणा के पलवल में की जानी थी.
सीओ रिफायनरी प्रवीण कुमार तिवारी के अनुसार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में आगरा की एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स और जनपद रिफाइनरी पुलिस की संयुक्त टीम वाहनों की चेकिंग कर रही थी. तभी ओडिशा से हरियाणा के पलवल जा रही एक कंटेनर से ढाई कुंतल गांजा बरामद किया गया. पुलिस ने मौके से तीन आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है.
पूछताछ में तस्करों ने बताया कि त्योहारों के मद्दे नजर इस गांजे की बड़ी खेप को ओडिशा से हरियाणा के पलवल ले जाया जा रहा था. जिसके बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने गांजा माफियाों और तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.
इस कार्रवाई की पुष्टि करते हुए सीओ रिफाइनरी प्रवीण कुमार तिवारी ने बताया कि मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान तहत आगरा दिल्ली राजमार्ग पर एक कंटेनर से गांजा की बरामदगी हुई है. जिसकी कुल क़ीमत एक करोड़ 25 लाख रुपए बताई जा रही है, मौके से तीन अभियुक्त आसिफ, नासिक और सतीश को गिरफ्तार किया गया है.
पूछताछ के दौरान तीनों आरोपियों ने बताया कि उड़ीसा से गांजा लाद कर हरियाणा के पलवल में सप्लाई के लिए लाया जा रहा था, ताकि त्योहारों में इसे बेचा जा सके. फिलहाल, पुलिस गांजा तस्करों के तमाम लिंक खंगालने में जुटी है, ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके.
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