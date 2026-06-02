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गोड्डा में नशे के कारोबार पर नकेल, ब्राउन शुगर के साथ तीन युवक गिरफ्तार

गोड्डा में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है. ब्राउन शुगर के साथ तीन युवक पकड़े गए हैं.

Three Smugglers Arrested in Godda
गोड्डा पुलिस की गिरफ्त में तस्कर. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 2, 2026 at 6:47 PM IST

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गोड्डाः नशे के कारोबारियों के विरुद्ध गोड्डा पुलिस ने बड़ी करवाई की है. पुलिस ने तीन तस्करों को ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार तस्करों से पूछताछ के बाद पुलिस ने तीनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.

दरअसल, पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि बिहार-झारखंड की सीमा पर स्थित खटनई और प्रतापपुर हटिया से आमड़ाकामत जाने वाली सड़क पर बरगद पेड़ के नीचे कुछ लोग ब्राउन शुगर का क्रय-विक्रय करने हेतु एकत्रित हुए हैं. उक्त सूचना से वरीय पुलिस पदाधिकारी को अवगत कराया गया. इसके बाद एसपी के निर्देशानुसार एसडीपीओ आकाश भारद्वाज के नेतृत्व में एक छापेमारी टीम गठित की गई.

प्रतापपुर हटिया के पास से हुई गिरफ्तारी

पुलिस की टीम ने खटनई हटिया के पास छापेमारी की. इस क्रम में प्रतापपुर हटिया के पास तीन युवक खड़े थे और तीनों की गतिविधि पुलिस को संदिग्ध दिखी. पुलिस ने तीनों की तलाशी ली तो उनके पास से कुल 2.78 ग्राम अवैध ब्राउन शुगर बरामद हुआ. जिसके बाद पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार अभियुक्तों में सत्यजीत पासवान(19 वर्ष), गौरव कुमार( 22 वर्ष) और बालमुकुन्द साह (40 वर्ष ) शामिल हैं. तीनों तस्कर साकिन-खटनई गांव के निवासी हैं. इस संबंध में गोड्डा (मु०) मोतिया ओपी में मामला दर्ज किया गया है.

एसडीपीओ ने दी जानकारी

इस मामले में गोड्डा एसडीपीओ आकाश भारद्वाज ने बताया कि तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार के जेल भेजा जा रहा है. पुलिस द्वारा नशे के धंधेबाजों के विरुद्ध लगातार करवाई की जा रही है. इसी कड़ी में गुप्त सूचना पर यह कर्रवाई की गई है.

गोड्डा में हाल के दिनों में नशे का कारोबार लगातार फल-फूल रहा है और इसकी चपेट बड़ी संख्या में युवा आ रहे हैं और अपनी जिंदगी तबाह कर रहे हैं. आज की पुलिसिया कार्रवाई में कुछ लोग पकड़े गए हैं, लेकिन अभी भी इस धंधे की बड़ी मछली गिरफ्त से बाहर है. इसका खामियाजा गोड्डा के युवा भुगत रहे हैं. जरूरी इस पर पूरी तरह से अंकुश लगाने की.

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