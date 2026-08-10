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नीट एग्जाम में 3 सगी बहनें एक साथ पास, होनहार बेटियों से मिलने खुद पहुंचे डिप्टी सीएम

मां भगवती महोबिया और पिता राम महोबिया के घर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है. जो भी आता है बस यही कहता है कि बेटियां हों तो भगवती और राम की बेटियां जैसी हों. भगवती और राम महोबिया की तीन बेटियां हैं, किरण, ज्योति और सुमन. तीनों नीट 2026 की परीक्षा एक साथ दी और एक साथ पास भी हुईं. पूरा गांव और जिला इन बेटियों की सफलता पर फक्र महसूस कर रहा है.

रायपुर: मेहनत करने वालों को सफलता जरुर मिलती है, जरूरत बस लक्ष्य को हासिल करने के लिए धैर्य बनाए रखने की होती है. कबीरधाम जिले के नेउर गांव की तीन सगी बहनों ने नीट परीक्षा एक साथ पास कर ये साबित कर दिया. तीनों बहनों की इस सफलता को सेलीब्रेट करने के लिए खुद डिप्टी सीएम विजय शर्मा उनके घर पहुंचे.

एक ही घर में रहकर 3 बहनों का एक साथ नीट जैसी कठिन परीक्षा की तैयारी करना और सफलता हासिल करना बड़ी उपलब्धि है. इस सफलता से जिले के अन्य विद्यार्थियों को भी प्रेरणा मिलेगी कि नियमित मेहनत, सही दिशा और दृढ़ संकल्प के साथ बड़े लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं. तीनों बहनों की सफलता उन विद्यार्थियों के लिए भी प्रेरणा है, जो अपने गाँव या घर पर रहकर सीमित संसाधनों के बीच बड़े लक्ष्य की तैयारी कर रहे हैं: विजय शर्मा, डिप्टी सीएम

गांव और जिले का नाम किया रोशन

डिप्टी सीएम ने तीनों छात्राओं से उनकी स्कूली पढ़ाई, नीट परीक्षा की तैयारी और आगे की काउंसलिंग प्रक्रिया के संबंध में जानकारी ली. विजय शर्मा ने छात्राओं से कहा कि अब मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लेकर पूरी लगन और मेहनत के साथ पढ़ाई करें तथा अपने उज्ज्वल भविष्य की दिशा में आगे बढ़ें और माता-पिता और परिवार के सपनों को पूरा करें.

डॉक्टर बनकर क्षेत्र और समाज की सेवा का रखें भाव

उप मुख्यमंत्री ने छात्राओं को भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि डॉक्टर के रूप में शिक्षा पूरी करने के बाद अच्छे संस्थानों और अस्पतालों में कार्य कर अनुभव प्राप्त करें. साथ ही उन्होंने कहा कि जीवन में आगे बढ़ने के साथ अपने क्षेत्र और समाज के प्रति जिम्मेदारी का भाव भी बनाए रखें. अपनी शिक्षा और अनुभव का उपयोग जरूरतमंद लोगों की सेवा के लिए करने का प्रयास करें, ताकि आपकी सफलता का लाभ समाज और स्थानीय लोगों तक भी पहुंच सके.

घर पर की ऑनलाइन तैयारी, एक साथ पाई सफलता

परिवार ने बताया कि तीनों बहनों ने घर पर रहकर ऑनलाइन कोचिंग के माध्यम से नीट परीक्षा की तैयारी की. पढ़ाई के दौरान तीनों एक-दूसरे का सहयोग करती रहीं और अपने लक्ष्य को लेकर लगातार प्रयासरत रहीं. उनकी यह उपलब्धि विशेष रूप से इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि दो बहनों ज्योति और सुमन ने अपने पहले ही प्रयास में नीट परीक्षा उत्तीर्ण की है, दोनों ने स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, बोड़ला से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की है. जबकि बड़ी बहन किरण ने अपने दूसरे प्रयास में सफलता हासिल की है. उन्होंने सरस्वती शिशु मंदिर, पांडातराई से अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी की है.