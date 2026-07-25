अमरोहा में तीन बहनों की शादी पर नया बवाल: एक निकली नाबालिग, बाल कल्याण समिति ने जारी किया नोटिस
एक ही युवक से शादी करने वाली तीन युवतियों में से एक की हाईस्कूल मार्कशीट में उम्र 15 वर्ष का दावा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 25, 2026 at 2:44 PM IST|
Updated : July 25, 2026 at 3:30 PM IST
अमरोहा: अमरोहा में कुछ दिनों पहले तीन युवतियों के एक ही युवक से शादी करने के मामले में नया मोड़ आ गया है. तीनों युवतियों में दो सगी और एक मौसेरी बहन है. इनमें से मौसेरी बहन के नाबालिग होने का दावा किया गया है. मौसेरी बहन की हाईस्कूल की मार्कशीट के अनुसार उसकी उम्र फिलहाल 15 वर्ष बताई जा रही है. इस प्रकरण के सामने आने के बाद बाल कल्याण समिति (CWC) और पुलिस दोनों हरकत में आ गए हैं. CWC ने नोटिस जारी किया है तो पुलिस भी जांच में जुट गई है.
17 जुलाई को मंदिर में हुई थी शादी
बता दें कि हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव धोरिया निवासी दो बहनें अलका, देविका और उनकी मौसेरी बहन पिछले कुछ वर्षों से एक साथ रह रही थीं. तीनों सोशल मीडिया और यूट्यूब पर कॉमेडी व मनोरंजन से जुड़े वीडियो बनाती हैं. उनके यूट्यूब चैनल पर चार लाख से अधिक फॉलोअर्स बताए जा रहे हैं. 17 जुलाई को तीनों बहनों ने अपने कैमरामैन के साथ एक मंदिर में सात फेरे ले लिए. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. विवाह चामुंडा देवी मंदिर में होना बताया गया, हालांकि मंदिर प्रशासन ने इससे इंकार कर दिया. शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही यह मामला पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन गया. तीनों बहनों ने कहा कि उन्होंने अपनी मर्जी से एक ही युवक के साथ शादी की है.
एक बहन के नाबालिग होने का दावा
शादी को लेकर सोशल मीडिया पर बहस चल ही रही थी कि इसी बीच मौसेरी बहन की हाईस्कूल मार्कशीट सामने आने का दावा किया गया. मार्कशीट के आधार पर उसकी उम्र करीब 15 वर्ष बताई जा रही है. इसके बाद पूरे मामले ने नया मोड़ ले लिया. बाल कल्याण समिति (CWC) अमरोहा ने मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी किया है. समिति का कहना है कि पूरे प्रकरण की जांच कराई जाएगी और यदि नाबालिग की शादी की पुष्टि होती है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष अतुलेश भारद्वाज ने बताया कि नाबालिग की शादी की सूचना मिलने के बाद समिति ने मामले का संज्ञान लिया है. निर्धारित समय के भीतर जांच पूरी कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.
पुलिस भी कर रही जांच
अपर पुलिस अधीक्षक अखिलेश कुमार भदौरिया के मुताबिक, मामला संज्ञान में है. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जांच की जा रही है. जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी.
सोशल मीडिया पर दिया अपना पक्ष
सोशल मीडिया पर लगातार हो रही आलोचना के बीच तीनों बहनों ने वीडियो जारी कर दावा किया कि उन्होंने अपनी इच्छा से शादी की है. उन्होंने यह भी कहा कि इतिहास में राजाओं ने भी एक से अधिक विवाह किए हैं.
अब पूरे मामले पर सभी की नजरें जांच रिपोर्ट पर टिकी हैं. यदि नाबालिग की शादी की पुष्टि होती है, तो यह मामला केवल सोशल मीडिया की चर्चा तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि कानूनी कार्रवाई का विषय भी बन सकता है.
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