ETV Bharat / state

अमरोहा में तीन बहनों की शादी पर नया बवाल: एक निकली नाबालिग, बाल कल्याण समिति ने जारी किया नोटिस

अमरोहा: अमरोहा में कुछ दिनों पहले तीन युवतियों के एक ही युवक से शादी करने के मामले में नया मोड़ आ गया है. तीनों युवतियों में दो सगी और एक मौसेरी बहन है. इनमें से मौसेरी बहन के नाबालिग होने का दावा किया गया है. मौसेरी बहन की हाईस्कूल की मार्कशीट के अनुसार उसकी उम्र फिलहाल 15 वर्ष बताई जा रही है. इस प्रकरण के सामने आने के बाद बाल कल्याण समिति (CWC) और पुलिस दोनों हरकत में आ गए हैं. CWC ने नोटिस जारी किया है तो पुलिस भी जांच में जुट गई है.

अपर पुलिस अधीक्षक अखिलेश कुमार (Video Credit; ETV Bharat)

17 जुलाई को मंदिर में हुई थी शादी

बता दें कि हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव धोरिया निवासी दो बहनें अलका, देविका और उनकी मौसेरी बहन पिछले कुछ वर्षों से एक साथ रह रही थीं. तीनों सोशल मीडिया और यूट्यूब पर कॉमेडी व मनोरंजन से जुड़े वीडियो बनाती हैं. उनके यूट्यूब चैनल पर चार लाख से अधिक फॉलोअर्स बताए जा रहे हैं. 17 जुलाई को तीनों बहनों ने अपने कैमरामैन के साथ एक मंदिर में सात फेरे ले लिए. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. विवाह चामुंडा देवी मंदिर में होना बताया गया, हालांकि मंदिर प्रशासन ने इससे इंकार कर दिया. शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही यह मामला पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन गया. तीनों बहनों ने कहा कि उन्होंने अपनी मर्जी से एक ही युवक के साथ शादी की है.

एक बहन के नाबालिग होने का दावा

शादी को लेकर सोशल मीडिया पर बहस चल ही रही थी कि इसी बीच मौसेरी बहन की हाईस्कूल मार्कशीट सामने आने का दावा किया गया. मार्कशीट के आधार पर उसकी उम्र करीब 15 वर्ष बताई जा रही है. इसके बाद पूरे मामले ने नया मोड़ ले लिया. बाल कल्याण समिति (CWC) अमरोहा ने मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी किया है. समिति का कहना है कि पूरे प्रकरण की जांच कराई जाएगी और यदि नाबालिग की शादी की पुष्टि होती है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष अतुलेश भारद्वाज ने बताया कि नाबालिग की शादी की सूचना मिलने के बाद समिति ने मामले का संज्ञान लिया है. निर्धारित समय के भीतर जांच पूरी कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.