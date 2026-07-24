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यूपी के मां चामुंडा मंदिर में 'सीक्रेट शादी'; हिंदू संगठनों में आक्रोश, तीनों दुल्हनें बोलीं- लोग विरोध कर रहे, हमें फर्क नहीं पड़ता

पुलिस ने की पूछताछ : वीडियो वायरल होने और लोगों के नाराजगी जाहिर करने पर गुरुवार (23 जुलाई) को सुबह 10 बजे चारों को थाने बुलाया गया. तीन घंटे बाद दोपहर 1 बजे तीनों दुल्हनें अपने पति विकास के साथ थाने पहुंचीं. पुलिस से तीनों दुल्हनों से पूछताछ की. तीनों ने कहा- हम लोग बालिग हैं, किसी दबाव में शादी नहीं की है. हम मर जाएंगे, लेकिन अलग नहीं होंगे. हमारी शादी का लोग विरोध कर रहे हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता. ‘ईटीवी भारत’ ने तीनों दुल्हनों और दूल्हे विकास से बात की, जानिए चारों ने क्या कुछ कहा...

तीनों बहनों ने की शादी की पुष्टि : चामुंडा मंदिर में तीनों बहनों ने शुक्रवार (17 जुलाई) को एक ही युवक से शादी की. रीति-रिवाज कराने के लिए उन्होंने अपने परिचित पंडित को बुलाया था. किसान रमेश की इन तीनों बेटियों अलवा, देविका और छवि ने चामुंडा मंदिर की हवन वेदी में अग्नि को साक्षी मानकर फेरे लिए, मांग में सिंदूर भरवाया और विकास का पैर छूकर आशीर्वाद लिया. चारों ने बुधवार को एक रील बनाकर इस शादी के रियल होने की पुष्टि की है.

वहीं, मां चामुंडा मंदिर प्रशासन ने इस पूरे मामले से पल्ला झाड़ते हुए कहा है कि परिसर में सौंदर्यीकरण कार्य चल रहा है. किसी अज्ञात समय पर यह वीडियो बनाया गया, चारों ने अपनी मर्जी से शादी की और चले गए. फिलहाल तीनों दुल्हनें किराए के मकान में दूल्हे विकास के साथ रह रही हैं. इस 'सीक्रेट शादी' के पीछे की सच्चाई क्या है, जानने के लिए देखिए बच्चन सिंह की ग्राउंड रिपोर्ट.

अमरोहा : सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो ने इस समय राज्य के धार्मिक और प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया है. दावा किया जा रहा है कि यह वीडियो उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक मां चामुंडा मंदिर परिसर का है, जहां नियमों और परंपराओं को ताक पर रखकर एक कथित विवाह संपन्न कराया गया. वीडियो के सामने आते ही स्थानीय नागरिकों और हिंदू संगठनों ने इसे परंपराओं का अपमान बताते हुए मोर्चा खोल दिया है.

पहले जानते हैं तीनों बहनों ने क्या कहा-

अलका ने बताया, करीब एक साल पहले सोशल मीडिया पर वीडियो बनाना शुरू किया था. शुरुआत में वीडियो अच्छे तरीके से शूट नहीं हो पा रहे थे, इसलिए अपने गांव से लगभग आठ किलोमीटर दूर रहने वाले अपनी ही बिरादरी के युवक विकास उर्फ बिक्कू से संपर्क किया. विकास उनका वीडियो शूट करने के लिए तैयार हो गया. जिसके बाद उनके वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगे और फॉलोअर्स की संख्या लगातार बढ़ती गई.

शादी के बाद किराए के मकान में सभी साथ में रह रहे हैं. (Photo Credit; ETV Bharat)

देविका ने बताया, इस बीच परिवार ने अलग-अलग शादी की तैयारी शुरू कर दी. हमारी इच्छा थी कि हम हमेशा साथ रहें. अलग-अलग घरों में न जाएं. हमने अपनी बात परिवार के सामने रखी, लेकिन हमारी मांग को मना कर दिया. हमने साफ कहा कि हमारी शादी अलग-अलग नहीं होगी. इसके बाद हमने अपनी इच्छा कैमरामैन विकास को बताई. हमने कहा कि हम लोग एक ही घर में, एक ही पति के साथ रहना चाहते हैं. इसपर विकास ने शादी करने की सहमति जताई.

विवाद की वजह (Photo Credit; ETV Bharat)

छवि ने कहा- हम लोगों ने अपने माता-पिता के खिलाफ जाकर शादी की थी, लेकिन अब वो भी राजी हैं. कुछ हिंदूवादी संगठन सवाल उठा रहे हैं, तो हमारी शादी सनातन के खिलाफ कैसे है? राजा दशरथ भी तो हिंदू थे. उनकी भी तीन शादियां हुई थीं. हम गलत कैसे हो सकते हैं? अगर हम अपराधी हैं, तो वे भी गलत थे. तीनों ने कहा, अगर हम अलग हो जाते तो शायद मर जाते. हम मरने से बच गए और एक साथ भी हैं और अब हमेशा साथ ही रहेंगे.

17 जुलाई को चामुंडा मंदिर में तीनों बहनों ने एक ही युवक से की थी शादी. (Photo Credit; VIRAL)



मंदिर प्रबंधक का दावा- अपनी मर्जी से शादी कर चले गए : मामले में मंदिर के प्रबंधक शिवचरण दास ने बताया कि जिस वक्त यह शादी हुई, उस वक्त मंदिर परिसर में कोई नहीं था. यह लोग अपनी मर्जी से शादी करके चले गए. उन्होंने कहा, अभी तक मंदिर प्रशासन की ओर से कोई शिकायत नहीं की गई है. हालांकि यदि इस संबंध में कोई औपचारिक शिकायत आती है, तो पुलिस को अवश्य दी जाएगी. बिना मंदिर प्रबंधन की अनुमति के इस तरह विवाह करना उचित नहीं है.

क्या बोली देविका. (Photo Credit; ETV Bharat gfx)





मंदिर की सुरक्षा होगी सख्त : शिवचरण दास ने बताया, यह अपनी तरह का पहला मामला है. इससे पहले मंदिर परिसर में बिना अनुमति इस प्रकार शादी किए जाने का कोई मामला अब तक नहीं हुआ है. भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए मंदिर समिति सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त करेगी.

अलका ने ये कहा. (Photo Credit; ETV Bharat gfx)





सच्चाई आनी चाहिए सामने : व्यापारी नेता मुकेश गुप्ता ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की है. उनका कहना है कि यदि वीडियो सही है तो इसकी जांच होनी चाहिए, और यदि यह केवल सोशल मीडिया पर लोकप्रियता पाने के लिए बनाया गया वीडियो है, तो इसकी भी सच्चाई सामने आनी चाहिए. स्थानीय नागरिक एवं पूर्व सभासद अरविंद कुमार ने कहा कि मंदिर परिसर में इस तरह की घटनाएं समाज का माहौल खराब करने का काम करती हैं. प्रशासन पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर आवश्यक कार्रवाई करे.

संतोष ये बोली. (Photo Credit; ETV Bharat gfx)



सीओ कर रहे मामले की जांच, पूछताछ में चारों ने खुद को बालिग बताया : हसनपुर थाना प्रभारी राजेश तिवारी ने बताया, अभी तक पुलिस को मंदिर प्रशासन की ओर से कोई लिखित शिकायत प्राप्त नहीं हुई है. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के आधार पर सर्किल अधिकारी (सीओ) पंकज कुमार त्यागी मामले की जांच कर रहे हैं. चारों को आज थाने पर बुलाया गया था. पूछताछ की गई है. सभी ने बालिग होने का दावा किया है. साथ ही अपनी मर्जी से शादी करने की बात कही है. हालांकि, वायरल वीडियो और उससे जुड़े अन्य पहलुओं के संबंध में आवश्यक तथ्यों का परीक्षण नियमानुसार किया जा रहा है.

सोशल मीडिया पर हिंदू संगठनों में नाराजगी : वीडियो वायरल होने के बाद स्थानीय हिंदू संगठनों और कई श्रद्धालुओं ने इसे धार्मिक परंपराओं और मंदिर की गरिमा के खिलाफ बताते हुए कड़ी आपत्ति जताई है. उनका कहना है कि यदि वीडियो वास्तविक है तो इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए. यदि यह केवल सोशल मीडिया पर लोकप्रियता पाने के लिए बनाया गया कंटेंट है, तो भी कार्रवाई होनी चाहिए.



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