अमरोहा में 3 बहनों की शादी नहीं, प्रैंक था; CWC के सामने सात फेरे से लेने से किया इंकार
कहा-लोकप्रियता हासिल करने और इंस्टाग्राम पर फॉलोवर्स बढ़ाने के उद्देश्य से बनाया वीडियो
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 27, 2026 at 6:28 PM IST
अमरोहा: अमरोहा में इन दिनों चर्चा में बनी तीन बहनों की एक ही युवक से शादी में नया मोड़ आ गया है. पहले तो तीनों बहनों ने एक ही युवक से अपनी शादी को जायज ठहराया था. फिर सामने आया कि तीन बहनों में एक नाबालिग है. इसके बाद बाल कल्याण समिति (CWC) ने नोटिस जारी किया था. जिसके बाद सोमवार को तीनों बहनों ने पेश होकर कहा कि उन्होंने शादी ही नही की है. वह तो सिर्फ एक प्रैंक था.
बता दें कि हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव धोरिया निवासी दो बहनें अलका, देविका और उनकी मौसेरी बहन पिछले कुछ वर्षों से एक साथ रह रही थीं. तीनों सोशल मीडिया और यूट्यूब पर कॉमेडी व मनोरंजन से जुड़े वीडियो बनाती हैं. उनके यूट्यूब चैनल पर चार लाख से अधिक फॉलोअर्स बताए जा रहे हैं. 17 जुलाई को तीनों बहनों ने अपने कैमरामैन के साथ एक मंदिर में सात फेरे ले लिए. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. विवाह चामुंडा देवी मंदिर में होना बताया गया, हालांकि मंदिर प्रशासन ने इससे इंकार कर दिया. शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही यह मामला पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन गया. तीनों बहनों ने कहा कि उन्होंने अपनी मर्जी से एक ही युवक के साथ शादी की है.
शादी को लेकर सोशल मीडिया पर बहस चल ही रही थी कि इसी बीच मौसेरी बहन की हाईस्कूल मार्कशीट सामने आने का दावा किया गया. मार्कशीट के आधार पर उसकी उम्र करीब 15 वर्ष बताई गई. इसके बाद पूरे मामले ने नया मोड़ ले लिया. बाल कल्याण समिति (CWC) अमरोहा ने मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी किया है. समिति का कहना है कि पूरे प्रकरण की जांच कराई जाएगी और यदि नाबालिग की शादी की पुष्टि होती है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.
सोमवार को बाल कल्याण समिति (CWC) के सामने पेश हुईं लड़कियों ने शादी से साफ इनकार कर दिया. अपना पक्ष रखते हुए कहा कि उन्होंने किसी से शादी नहीं की है. उनका कहना है कि सोशल मीडिया पर लोकप्रियता हासिल करने और इंस्टाग्राम पर फॉलोवर्स बढ़ाने के उद्देश्य से कैमरा मैन के साथ कथित शादी का वीडियो बनाया गया था, जिसे लोगों ने वास्तविक शादी समझ लिया. कहा कि उन्होंने वायरल वीडियो केवल सोशल मीडिया कंटेंट के लिए बनाया था.
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