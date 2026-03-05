प्रतापगढ़ में तीन बहनें नहर में डूबीं, नहाने के दौरान गहरे पानी में चली गई थीं, तलाश में जुटी पुलिस और गोताखोर की टीम
जानकारी होने पर लोग जाल और रस्सियां लेकर लड़कियों को बचाने के लिए दौड़े. लेकिन शाम तक तीनों का कोई पता नहीं चला.
प्रतापगढ़ : थाना संग्रामगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत नहर में नहाने गई तीन बच्चियां डूब गईं. मौके पर पहुंची पुलिस व गोताखोर की तीन टीम तलाश में लगी हुई हैं, लेकिन अभी तक तीनों का कोई पता नहीं लगा है. घटना स्थल पर एसडीएम और सीओ भी पहुंचे और रेस्क्यू अभियान का जायजा लिया.
मामला डांडिया गांव का है. यहां के रहने वाले राम नरेश को दो बेटियां आंचल और रिया अपनी चचेरी बहन मोहिनी के साथ शारदा खनवारी नहर में नहाने गई थीं. दोपहर को नहाते समय तीनों लड़कियां अचानक गहरे पानी की ओर चली गईं. पानी के तेज बहाव के कारण वे डूबने लगीं.
जब इसकी जानकारी परिजनों को लगी तो गांव मे हड़कम्प मच गया. जिसके बाद लोग जाल और रस्सियां लेकर उन्हें बचाने के लिये दौड़े. नहर में लड़कियों की तलाश की गई लेकिन शाम तक तीनों का कोई पता नहीं चला.
संग्रामगढ़ के थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. लालगंज और कुंडा फायर स्टेशन से गाड़ियां भी आ गईं. मामले की गंभीरता देख एसडीएम वाचस्पति सिंह और सीओ अभिषेक मिश्रा भी मौके पर पहुंचे.
सीओ लालगंज अभिषेक मिश्रा ने बताया, गुरुवार दोपहर 12:30 बजे थाना संग्रामगढ़ के ग्राम डडिया खनवारी के राम नरेश की दो बेटियां आंचल व रिया व उनकी भतीजी मोहिनी सभी की उम्र 10 से 15 साल के बीच है, वह अपने घर से कुछ दूर सहायक शारदा नहर में नहाने गईं थीं. पैर फिसलने से डूबने लगीं. स्थानीय लोगों ने तीनों को बचाने की कोशिश की, लेकिन तेज बहाव के कारण डूबने लगीं. रेस्क्यू किया जा रहा है.
