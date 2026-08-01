कुशीनगर में तीन सगी बहनों की डूबने से मौत, 12 घंटे बाद मिला शव, पुल की रेलिंग पर बैठकर खेल रही थीं
शुक्रवार शाम तीनों बहनें पुल पर बैठकर खेल रही थीं. संतुलन बिगड़ने से तीनों बरसाती नाले में गिर गईं और तेज बहाव में बह गईं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 1, 2026 at 4:26 PM IST
गोरखपुर : कुशीनगर जिले के नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र के बभनौली स्थित सिधरिया में बरसाती नाले में डूबने से तीन सगी बहनों की मौत हो गई. लगभग 12 घंटे तक चले सर्च ऑपरेशन के दौरान तीनों के शव बरामद कर लिए गए हैं. शनिवार को एसडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन की टीम ने कई घंटे तक रेस्क्यू अभियान चलाया. शव मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया.
कुंजन (12), सपना (10) और छोटी (8) शुक्रवार शाम घास काटकर घर लौट रही थीं. इसी दौरान वे सिधरिया ड्रेन पर बने पुल पर खेलते समय रेलिंग के पास पहुंच गईं. अचानक संतुलन बिगड़ने से तीनों बरसाती नाले में गिर गईं और तेज बहाव में बह गईं. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और देर रात तक तलाश अभियान चलाया, लेकिन सफलता नहीं मिली.
मृतक बच्चियों के पिता शंभू चौहान टाइल्स लगाने का काम करते हैं. परिवार में कुल पांच बच्चे हैं, जिनमें बड़ी बेटी वंदना (22) है. बेटा पवन 17 साल का है. मृतक सपना कक्षा 7 और शिवानी कक्षा 6 में पढ़ती थी. बहनों को नाले में गिरते उसके चाचा का लड़का प्रियांशु (8) ने देखा था. वह बचाने के लिए भी भाग, लेकिन पानी का बहाव बहुत तेज था, जिससे वह कुछ कर नहीं पाया. घर जाकर जानकारी दी तो परिवार के लोगों के होश उड़ गए.
क्षेत्राधिकार खड्डा वीके सिंह ने बताया कि शनिवार सुबह फिर से शुरू किए गए सर्च ऑपरेशन में तीनों के शव बरामद कर लिए गए. घटना के बाद पूरे क्षेत्र में मातम पसरा हुआ है. एक ही परिवार की तीन मासूम बहनों की दर्दनाक मौत से ग्रामीण स्तब्ध हैं. पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई में जुटी हुई है.
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